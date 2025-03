Az USA visszaállította a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával

„Az Egyesült Államok azonnal feloldja a hírszerzési információ-megosztás felfüggesztését és folytatja Ukrajna biztonsági támogatását” – áll a közös amerikai-ukrán közleményben, amit az amerikai külügyminisztérium tett közzé a keddi, több mint 8 órás tárgyalás után.

Az amerikai és az ukrán delegáció a szaúd-arábiai Dzsiddában tárgyalt az orosz-ukrán háború befejezéséről. Az ukrán küldöttséget Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak vezette, mellette ott volt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, Rusztem Umerov védelmi miniszter és Pavlo Palisza, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője is. Az Egyesült Államokat pedig Marco Rubio külügyminiszter és Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó képviselte. Az ukrán elnök ugyan hétfőn találkozott Mohammed Bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, de ezen a találkozón nem vett részt.

A közös közleményben azt is írják, hogy Kijev és Washington kedden fontos lépéseket tettek Ukrajna tartós békéjének helyreállítása felé.

„Ukrajna kinyilvánította hajlandóságát, hogy elfogadja az Egyesült Államok javaslatát egy azonnali, ideiglenes, 30 napos tűzszünet bevezetésére, ami a felek kölcsönös megállapodása alapján meghosszabbítható, és aminek végrehajtása az Orosz Föderáció egyidejű beleegyezésétől és teljesítésétől is függ. Az Egyesült Államok jelezni fogja Oroszországnak, hogy a kölcsönös együttműködés elengedhetetlen a béke megteremtéséhez.”

photo_camera Az amerikai delegáció Dzsiddában. Fotó: HANDOUT/AFP

Megállapodtak abban is, hogy haladéktalanul megkezdik a tárgyalásokat egy tartós béke megteremtéséről, ami biztosítja Ukrajna hosszú távú biztonságát. „Az Egyesült Államok vállalta, hogy e javaslatokat megvitatja Oroszország képviselőivel, míg az ukrán delegáció hangsúlyozta, hogy az európai partnereket is be kell vonni a békefolyamatba” – áll a közleményben.

Amerikai nyilatkozat: Az oroszokon a sor

„A labda most az oroszok térfelén pattog” – mondta Rubio a tárgyalások utáni sajtótájékoztatón. Szerinte Ukrajna és az Egyesült Államok pozitív lépést tettek a ma, ezt az ajánlatot pedig elviszik most az oroszoknak.

Arra a kérdésre, hogy szabnak-e határidőt az oroszoknak a tűzszüneti javaslatra adott válaszra, azt mondta: „Megmondjuk nekik – ez van az asztalon. Ukrajna készen áll arra, hogy abbahagyja a harcot és elkezdje a tárgyalásokat, most rajtuk múlik, hogy igent vagy nemet mondanak” – mondta, majd hozzátette:

„Ha igen, akkor nagy előrelépést tettünk. Ha nemet mondanak, akkor sajnos tudni fogjuk, mi akadályozza a békét.”

Rubio azt is mondta, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna közötti nemesfém-megállapodás nem volt téma a tárgyaláson. A Trump és Zelenszkij kapcsolatára vonatkozó kérdésre úgy válaszolt: „Ami itt visszatért a helyes útra, az a béke. Ez komoly dolog. Ez nem a Bajos csajok, nem egy televíziós sorozat egy epizódja. Ez nagyon komoly.”

Zelenszkij: Ukrajna készen áll a békére

Az ukrán elnök is kiadott egy nyilatkozatot a tárgyalások után, megköszönte Trump elnöknek, hogy konstruktív párbeszéd alakulhatott ki a felek között. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok 30 napos teljes tűzszünetet javasolt a Fekete-tengeren és a teljes frontvonalon. „Ukrajna elfogadja ezt a javaslatot. Pozitív lépésnek tartjuk, és készen állunk megvalósítani” – írta.

Most az Egyesült Államoknak meg kell győznie Oroszországot a javaslat elfogadásáról, és kiemelte, hogy a találkozó kulcsfontosságú eleme volt Amerika készsége Ukrajna védelmi támogatásának folytatására.

„Ukrajna készen áll a békére. Oroszországnak pedig el kell döntenie, hogy valóban véget akar-e vetni a háborúnak, vagy tovább folytatja azt. Itt az ideje, hogy kiderüljön az igazság.”

Volt mit javítani a kapcsolatokon

A keddi volt az első magas szintű találkozó a két ország között a február végi Trump-Zelenszkij találkozó óta, ami minden bizonnyal a valaha volt egyik legbizarrabb csúcsként fog bevonulni a történelembe, hisz az amerikai elnök és alelnöke, J. D. Vance szürreális jelenetet adtak elő az ukrán elnök kárára. Végül akkor az ukrán elnök idő előtt távozott, és nem született megállapodás Amerika és Ukrajna között az ukrán ásványkincsekről.

A botrányba fulladt találkozó után pár nappal Trump felfüggesztette az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányokat és a hírszerzési információk megosztását is. Ezután Zelenszkij békülékeny hangon üzent az Egyesült Államoknak, sajnálatosnak nevezte az Ovális Irodában történteket, és megerősítette, hogy Trump „erős vezetése” alatt hajlandó tenni a békéért.

photo_camera Az ukrán delegáció Dzsiddában. Fotó: UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu via AFP

Mielőtt hétfőn megérkezett Dzsiddába, Rubio azt mondta, hogy fontos „egyértelműen megállapítani Ukrajna szándékait” a békemegállapodással kapcsolatban, és hogy az országnak „fel kell készülnie arra, hogy nehéz dolgokat tegyen, ahogy az oroszoknak is nehéz dolgokat kell tenniük, hogy véget vessenek a háborúnak”. Arról is beszélt, hogy csak diplomáciai megoldás van a helyzetre:

„Az oroszok nem tudják meghódítani egész Ukrajnát, és nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz Ukrajnának bármilyen ésszerű időn belül valamilyen módon visszaszorítani az oroszokat oda, ahol 2014-ben voltak”.

Az ukránok a New York Times szerint előzetesen a légi és tengeri támadások beszüntetését javasolták, de emellett az ukrán elnök a hadifoglyok cseréjét is szorgalmazta, ami a béketárgyalások hagyományosan bizalomépítő intézkedése.

Egy hete Emmanuel Macron francia elnök is egy egy hónapos részleges, a légi, tengeri és energiainfrastruktúra-támadásokra kiterjedő fegyverszünetet lengetett be, de ezt az oroszok elutasították – ennek fényében érdekes, elfogadják-e az amerikai ajánlatot. A Bloomberg múlt heti cikke szerint ugyan Putyin lehet, hogy hajlandó lenne tárgyalni egy ideiglenes tűzszünetről, a követelései biztonsági szakértők szerint elfogadhatatlanok lesznek az ukránok számára. A lap azt is írta, az orosz vezető kész folytatni a harcot, ha nem kapja meg, amit akar, ez pedig kétségessé teszi, hogy mennyire gondolja komolyan a reális és tartós békéről szóló tárgyalásokat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden azt mondta, Moszkva arra számít, hogy az Egyesült Államok tájékoztatja majd őket a tárgyalás eredményéről. A BBC kedd délután a terveket ismerő forrásokra hivatkozva azt írta, Donald Trump közel-keleti megbízottja, Steve Witkoff még ezen a héten Oroszországba utazik, hogy Ukrajnáról tárgyaljon. Sajtóhírek arról szóltak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik, de ezt nem erősítette meg sem az amerikai, sem az orosz fél. (BBC, Guardian)

Cím feletti kép: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu via AFP