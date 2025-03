Barmok és marhák

Üdv! Újra itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap főbb híreivel.

HÁBORÚ

Gázvezetékben kúszva lepték meg az oroszok az ukránokat, visszafoglaltak három települést Kurszkban, több ezer ukrán katona bekerítésével fenyeget a gyors orosz előrenyomulás.

photo_camera Ukrán katnák Torecknél 2025. március 6-án. Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

A Kígyó-sziget egyik védője azt mondja, ma még inkább elküldené a faszba az orosz hadihajót: Vlad Zadorin Budapesten járt, és elmesélte, hogy máig őriznek egy titkot a szigetről. Arról is beszélt, milyen kegyetlen volt a csaknem kétéves hadifogsága.

Elon Musk árulónak nevezett egy demokrata szenátort, aki a hétvégén Ukrajnába látogatott.

Jön a 444 videóriportja az elhurcolt ukrán fiatalokról.

ORBÁN

Átnevezné és teljesen átalakítaná az EU-t Orbán, az eddig titkos tervet kedden prezentálja Amerikában az MCC: Európai Unió helyett Európai Nemzetek Közössége lenne a neve a központi jogrendszer és Bizottság nélküli, meggyengített parlamenttel és bírósággal üzemelő laza társulásnak, amit Trump tanácsadóinak prezentál az MCC és egy lengyel szervezet.

Orbán Viktor és Nagy István úgy parádézott védőöltözetben a kisbajcsi marhatelep előtt, hogy be se engedték őket, Hadházy Ákos szerint az állatorvos a jogszabályoknak megfelelően nem engedte be őket.

TISZA

Mintha egy ló- és nőkedvelő AI írta volna a Tisza új slágerét: a klip vége mintha üzenet lenne Orbánnak, hogy a bőréért azért nem kell aggódnia, a tömeg ugyanis nem a Karmelita felé, hanem pont az ellenkező irányban szeli át a Dunát a Lánchídon, így maximum a Gresham-palotát, Pintér Sándor belügyminisztériumát vagy egy túlárazott éttermet tudnának megostromolni.

„Csuklóztatás volt az egész” – mondta Magyar Péter, miután a rendészet meghallgatta a gödi tiszásokat, amiért használják a város nevét.

BELFÖLD

Az AfD előretört, a Pride-ot korlátozni akarják, Orbán Viktor alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot: nem rossz évkezdés a Mi Hazánk szimpatizánsainak, de kérdés, hogy magának a pártnak jó-e, ha a kormány valósítja meg a fontosabb programpontjait.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

„Sok mindenben kellett egyeztetni Bánki Erikkel” – vallotta a volt alpolgármester a túlárazott pécsi buszbeszerzés miatt folyó perben: az alpolgármesterségről két év után lemondott Girán János azt is mondta, hogy „Csizi Péternek volt szava” a város dolgaiban azután is, hogy már nem volt alpolgármester. Bánki cégének volt ügyvezetője nem jelent meg a tanúkihallgatáson, ezért a bíró körözést rendelt el.

Kövér László 7 millióra büntette Hadházy Ákost, mert lejátszotta Orbán egy régebbi beszédét a parlamentben: egy nap alatt összedobták a pénzt, a Momentum is adott bele 1 milliót.

Az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból Kecskeméti László fideszes képviselő.

Milliárdokat spórolna az ország a kormány véleménynyilvánító szavazása nélkül, a magyarok többsége ugyanis elutasítja Ukrajna EU-tagságát.

„Úgy érezte, hogy a bőrére megy” – folytatódott a Corvinusról elbocsátott Ádám Zoltán pere.

GAZDASÁG

Szinte pontosan úgy indult az év, ahogy tavaly is, amikor pár hónap alatt összeomlott a költségvetés: 1722 milliárdos rekordhiány jött össze februárra, az éves cél 41 százalékát hozta már össze a kormány. Nagy Márton egyébként tüsténkedik, már húsvétra összeállhat a 2026-os költségvetés.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A köztévés szerzőnek felrobbant az agya attól, hogy nem értette pontosan a pártvonalat élelmiszerárügyben: egy belga és egy magyar Lidl árait hasonlította össze, de nem az ő hibája, hogy nem sikerült.

A GySEV miatt az osztrák állam beperelte Lázár minisztériumát.

Ha elfogadja a fővárosi közgyűlés Vitézy javaslatát, éjfélig járnak majd a metrók.

Már nem csak a lakóhely szerinti szakrendelőbe lehet időpontot foglalni.

Varga Mihály „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot ígér Matolcsy utolsó húzásának ügyében.

KÜLFÖLD

Össztűz alatt a Tesla:: aktivisták Teslák felgyújtásával, felmatricázásával, Molotov-koktélokkal és félautomata gépkarabélyokkal jelzik, hogy gyűlölik Elon Muskot, de a cég eladásai is bezuhantak, és a tőzsdén is brutális buktát mutatnak be a részvényei.

Hivatalos, hogy a USAID-támogatások több mint 80 százalékát megszüntetik, Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy 5200 szerződést töröltek.

Kilátástalan képet fest a bolygó jövőjéről az európai tudományos akadémiák új jelentése: az előző, 2021. januári jelentéshez képest semmit sem javult, sőt, több szempontból is sokat romlott a helyzet.

A német Zöldek vezetése elgáncsolta Merz alkotmánymódosítási javaslatát az adósságfék lazítására.