Sokkoló áradatokat közölt a KSH, gyorsult az infláció, az élelmiszerek ára több mint 7 százalékkal nőtt

Februárban 5,6 százalék volt az éves infláció, ezen belül az élelmiszerek 7,1 százalékkal drágultak tavaly februárhoz képest – közölte kedden a KSH. Legnagyobb mértékben a liszt ára nőtt, 44 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Durván drágult az étolaj (27,5%), a tojás (24,7%) és a tej is (22,%). Az adat sokkal rosszabb a vártnál, az elemzők arra számítottak, hogy ha 5 százalék fölé is ragad, de mérséklődik az infláció februárban.

A fogyasztói áremelkedésnek a hektikusan változó gazdasági hatásoktól megtisztított része, az úgynevezett maginfláció még ijesztőbb értéket mutat, 6,2 százalék volt (ez az általános inflációs rátánál jobban jelzi a nemzetgazdaság árszínvonalának hosszabb távú tendenciáit). A nyugdíjasinfláció 5,6 százalékos lett.

A szolgáltatások 9,2 százalékkal drágultak, ezen belül a postai szolgáltatások 16,8, a telefon, internet 14,9, a lakbér 12,2, a lakásjavítás és -karbantartás 10,4, a járműjavítás és -karbantartás 10,3, a testápolási szolgáltatások 9,4 százalékkal.

A háztartási energiáért 0,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, de amíg a tűzifa ára 4,9 százalékkal mérséklődött, addig a palackos gázért 10,1, az elektromos energiáért 0,6, a vezetékes gázért 0,1 százalékkal többet kellett fizetni. A járműüzemanyagok 3,8 százalékkal drágultak.

Havi alapon 0,8 százalékos volt az infláció, ezen belül az élelmiszerárak 1,2 százalékkal haladták meg a januárit. Az étolaj ára egyetlen hónap alatt 5,4 százalékkal, a kávéé 5,2, a margariné 4,4 százalékkal nőtt. Az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,8, a kenyér 3,3, a párizsi és kolbász 2,7, a csokoládé, kakaó 2,3, a vaj- és vajkrém 2,0, a baromfihús 1,9 százalékkal került többe.

Szintén havi alapon a háztartási energiáért átlagosan 0,2%-kal többet kellett fizetni, ezen belül a palackos gázért 1,2, a vezetékes gázért 0,3%-kal. A szolgáltatások 1,2 százalékkal kerültek többe februárban, mint egy hónappal korábban.

Az újra felpörgő drágulási hullám miatt az infláció, és ezen belül az élelmiszerinfláció is közel másfél éves csúcsra nőtt. Az élelmiszerek drágulása újra azon a szinten van, mint 2023 novemberében volt, az általános inflációs szint 2023 decemberében volt a mostanival nagyjából megegyező szinten.

Az inflációs adat nem meglepő annak fényében, hogy az infláció legyőzését már decemberben kihirdető Nagy Márton gazdasági miniszter szombaton, a kamara gazdasági évnyitóján jelezte: nem lassult érdemben az áremelkedés intenzitása, sőt, az élelmiszerárak növekedése még gyorsulhatott is. A miniszter akkor azt mondta: az élelmiszerinfláció akár 7 százalékos is lehetett a múlt hónapban, de magas volt a pénzügyi szolgáltatók díjának emelkedése is, erről korábban itt írtunk.

A kormány a múlt héten bejelentette, hogy önkéntes árcsökkentést várnak a kiskereskedelmi szereplőktől. Szombaton azt mondta a miniszter, hogy a 6 nagy áruházlánc közül eddig 2 adott értékelhető, a kormány szerint elfogadható vállalást, a többieknek, ahogy akkor mondta, „van még fél hetük”.

Januárban 5,5 százalékos éves magyarországi inflációt mért a KSH, ez az EU-ban a legmagasabb érték volt. Az élelmiszerárak akkor 6 százalékkal nőttek.