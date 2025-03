Ön is kíváncsi, mi az a 30 élelmiszer, ami a kormány ígérete szerint olcsóbb lesz? Nem könnyű megtalálni, de Tállai András segít!

Kedden jelentette be Orbán Viktor, hogy harminc alapvető élelmiszer ára esetében rögzített, tízszázalékos árrést vezetnek be. Ettől azt várják, hogy majd csökken ezeknek a termékeknek az ára. Azt azonban sem Orbán Viktor, sem a Nemzetgazdasági Minisztérium nem kommunikálta a bejelentés óta, hogy mi ez a harminc alapvető élelmiszer. Szorgos szerkesztőségünk feltúrta az internetet, hátha valahol megtalálható és örömmel írhatom le: mi már tudjuk, mely harminc termék esetén lesz fix árrés. Méghozzá Tállai András jóvoltából. Mezőkövesd országgyűlési képviselője, államtitkár, miniszterhelyettes, az adóhivatal egykori vezetője, aki nem rég ejtőernyőzött került át a pénzügyminisztériumtól az agrárminisztériumhoz, egy posztban számolt be a hírről. Na nem az élelmiszerekről, azoknak a nevét ennek a posztnak a kommentjében helyezte el. Íme:

Hogy ne kelljen kattintani, felsoroljuk a komment alapján a harminc élelmiszert a képviselő által megjelölt emojik kíséretében:

🐓Csirkemellfilé

🐓Csirkecomb

🐓Csirkefarhát

🐓Csirkeszárny

🐓Egész csirke

🦃Pulykamellfilé

🥛UHT tej, 1,5% zsírt.

🥛UHT tej, 2,8% zsírt.

🥛ESL tej, 1,5% zsírt.

🥛ESL tej, 2,8% zsírt.

🧈Étolaj

🧈Margarin

🧈Sertészsír

🧈Vaj

Finomliszt

Rétesliszt

🥔Késői burgonya

Kristálycukor

🐖Sertéscomb

🐖Sertéskaraj

🐖Sertésoldalas

🐖Sertéstarja

🥚Tojás

Tejföl

🧀 Trappista

Tehéntúró

Natúr joghurt

Gyümölcs joghurt

🧄Fokhagyma

Párizsi

Mindenek előtt most minden olvasónak azt ajánljuk, hogy tekintse meg azt a cikkünket, amelyből kiderül, hogyan kell a párizsi bőrét eltávolítani és az uborkával együtt ledarálni. Ami pedig a gazdasági vonzatait illeti a dolognak: Március közepén vezetik be fixált árrésről szóló szabályt, és május végéig tartják hatályban. Ebben az időszakban minden fogyasztói ár a harminc termék esetén kizárólag tíz százalékkal haladhatja majd meg a beszerzési árat.

Nagy Márton február 10-én jelentette be, hogy megpróbálnak valamit kezdeni az árakkal. A gazdasági miniszter a továbbra is szárnyaló infláció okait így egy az egyben a kereskedőkre vezette vissza. Március elejére bekeményített, és egy hetet adott a boltoknak, hogy tegyenek valamit az árak letörésére. A miniszterelnök bejelentése szerint ez nem sikerült.