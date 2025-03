Varga Mihály már ki is rúgta Matolcsy embereit az MNB alapítványából és annak cégétől

Varga Mihály új jegybankelnök, miután hivatalba lépett, azonnal személycseréket hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank utolsó megmaradt alapítványánál és annak cégénél – írja a 24.hu. A lapnak a jegybank azt válaszolta, hogy „az MNB új vezetése a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány élére új kuratóriumi vezetést jelölt ki, és új vezérigazgatót nevezett ki az alapítvány tulajdonában lévő Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. élére is”.

Mindez azután történt, hogy Varga belengette, „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot tartanak, amiért Matolcsy György korábbi jegybankelnök utolsó előtti munkanapján gazdát cserélt a jegybanki alapítványok vagyonkezelője, és az a Matolcsy–Száraz-kör kezébe került.

A 24.hu most azt írja, az új vezetők számára előírták, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak az alapítvány és az Optima Zrt. működésének feltárására”. Az MNB emellett tájékoztatta az Állami Számvevőszéket is a megváltozott helyzetről, mivel annak feladata „a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése”.

A lap szerint az MNB tájékoztatásából kiderült az is, hogy Stofa Györgyöt is menesztették pozíciójából, és vele együtt a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány vezetését is leváltották. Stofa még az Optima Befektetési Zrt. vezérigazgatójaként küldött lapunknak és a 24.hu-nak levelet, amiben azt állította, hogy az Optima Befeketetési Alapkezelő Zrt. tényleges tulajdonosában változás nem következett be, így nem igaz, hogy az alapkezelő elvesztette a közvagyonjellegét.

Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. korábban az MNB levelében is emlegetett Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. fennhatósága alá tartozott, az pedig a jegybanki alapítvány, a Pallas Athéné Domus Meriti tulajdonában volt. Február 28-án azonban az alapkezelő a Közép-Európai III Magántőkealaphoz került. A Közép-Európai III Magántőkealapnak Budán, a Pusztaszeri úton van a hivatalos elérhetősége, és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. A Quartz a Matolcsy Ádám, a távozó jegybankelnök fia baráti körébe tartozó Száraz István érdekeltsége.

Ahogy a 24.hu is írja, a kuratóriumot korábban Csizmadia Norbert vezette, aki a Nemzetgazdasági Minisztériumban és a jegybankban is együtt dolgozott Matolcsyval, de tagja volt Bogár László közgazdász és Réfy Imre, aki a Matolcsy korábbi felesége által vezetett balatonakarattyai önkormányzat alpolgármestere volt.

Az alapítvány weboldalán viszont már az új kuratóriumi tagok névsorát látni: az elnök Gion Gábor lett, aki a Varga Mihály által vezetett Pénzügyminisztériumban volt 2018 és 2022 között a pénzügyekért felelős államtitkár, majd a Honvédelmi Minisztériumba került a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkári posztra, onnan azonban Orbán Viktor javaslatára 2023. december 31-ei hatállyal felmentették.