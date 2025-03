„Logikus válaszreakció” lehet a boltoktól az árrésstopra, hogy más termékek árát emelik

„Nem örülünk annak, hogy ismét adminisztratív intézkedésre kerül sor, de az árréskorlátozás talán a piaci folyamatokat legkevésbé megzavaró állami megoldás. Bővebbet csak azután tudok mondani, ha megjelent a jogszabály” – ezt Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ) elnöke mondta az mfor.hu kérdésére, hogy mit okoz az árrésstop, vagyis hogy harminc „alapvető élelmiszer”-nek nevezett termék ára esetében rögzített, tízszázalékos árrést vezetnek be.

photo_camera Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Bár ennek bevezetését március „közepétől” tervezik, ahogy az mfor is írja, egyelőre nem tudni, hogy a 10 százalékos árrésplafon milyen kondíciókra – a teljes haszonkulcsra, azaz a rárakodó, másodlagos kondíciókra, vagy az árucsoportokon belül minden termékre – vonatkozik majd. Vagyis egyelőre nem tudni azt sem, hogy csak egyféle párizsit lehet megvenni majd 10 százalékos árrésplafonnal, vagy az összes párizsit.

A legnagyobb kérdés persze most is az, hogy erre hogyan reagálnak majd a kereskedők, miután az ársapka bevezetésének idején is más termékek árát megemelve pótolták az elmaradt haszont. Éder szerint ez most is logikus válaszreakció lehetne a kiskereskedelmi láncok részéről, de miután most jóval több terméket jelölt meg a kormány alapvető élelmiszerként, így csökken azon termékek száma, amiknek árát emelhetnék.

„Ez a 30 termék a kiskereskedelmi láncok forgalmának nagyon jelentős részét lefedi. Így nehezebb lesz a kieső veszteséget más termékre áttett marzzsal kompenzálni, mint amikor 7-8 termék volt ársapkás” – mondta a FÉSZ elnöke.

A lap által megkérdezett piaci szereplők szerint a kiskereskedelmi láncok ezután nem lesznek érdekeltek az árcsökkentésben. Vagyis a kormányzati árcsökkentő szándék nem fogja majd rávenni a gyártót, hogy az csökkentse a beszállított termék árát, mert a maximum 10 százalékos árrésplafonnal ettől kisebb lenne a haszna.

Erre próbált utalni az Országos Kereskedelmi Szövetség is kedden, amikor közölték, hogy az árréskorlátozásnak „csak akkor lehet hatása az infláció mértékére, ha az intézkedés az élelmiszer ellátási lánc minden szereplőjére érvényes lesz, és a terheket a szereplők közösen viselik”.