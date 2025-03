Az NGM szerint politikai hangulatkeltés megkérdezni, mire költi az állam az önkormányzatoktól elvont pénzeket

Aki a szolidaritási hozzájárulást támadja, valójában csak egymás ellen akarja fordítani a kisebb és nagyobb, a gazdagabb és szegényebb településeket – ilyen egalitárius szöveget küldött a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán az MTI-nek. A minisztérium szerint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által feltett, a szolidaritási hozzájárulás részleteit firtató kérdések politikai hangulatkeltésnek számítanak.

A MÖSZ elnöke, Gémesi György gödöllői polgármester levelében arra kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye közzé: mely önkormányzatokhoz, milyen célokra juttatta el a kormány az önkormányzatok által szolidaritási hozzájárulásként az elmúlt négy évben befizetett összeget.

photo_camera Gémesi György, az Új Kezdet elnöke az ellenzéki tárgyalásokról tartott sajtótájékoztatón a Képviselői Irodaház előtt 2018. március 20-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az NGM erre közölte, hogy a levél hamisan kelti azt a benyomást, hogy a szolidaritási adót az állam elveszi az önkormányzatoktól. „A huhogók rágalmaival szemben a valóság az, hogy az ország leggazdagabb, legtöbb iparűzési adót realizáló önkormányzatainak befizetését az igazságosság és a szolidaritás jegyében a szegényebb települések kapják meg. Ez a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített módon, transzparensen és szabályosan történik.”

A minisztérium a válasz helyett azt is közölte, hogy az állam a jogcímen 2025-ben összesen 360 milliárd forintot szed be, a helyi önkormányzatok finanszírozása összességében azonban közel 1500 milliárd forintjába kerül. Ráadásul szerintük ez nem is elvonás, hanem „egy igazságos újraelosztási mechanizmus”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Pedig nem indokolatlan a kérdés, hogy mire költi az önkormányzatoktól felnyalábolt pénzeket az állam, elég csak a szintén önkormányzati elvonásokból működő Versenyképes Járások Programra gondolnunk. Erről épp az egyik fideszes képviselő mondta el, hogy azokat részesítik előnyben, akik olyan pályázatot adnak le, amivel még a választások előtt lehet kampányolni.

Végül valamelyest, bár nem túl konkrétan válaszolva a kérdésre: „A szolidaritási hozzájárulás a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén keresztül a települések támogatásának fedezetét képezi. A támogatások szabályrendszerét a költségvetési törvény 2. és 3. melléklete tartalmazza. A befizetett hozzájárulás teljes egészében felhasználásra kerül a 3178 települési önkormányzat kötelező feladatellátásának támogatására.”