Az oroszok ezekben az órákban foglalják vissza a kurszki területet, nagy veszteségekkel vonulnak vissza az ukránok

Több párhuzamos forrás szerint az orosz csapatok döntő fölényt értek el az ukrán hadsereg elitalakulatai által hét hónappal ezelőtt elfoglalt, azóta sikerrel védett kurszki területen. Szerda délelőtt több orosz portálon is képek jelentek meg arról, hogy Szudzsa város főterén orosz zászlókat lengetnek a központot minden jel szerint visszafoglaló orosz egységek. Bár egyes híradások szerint továbbra is vannak harcok a járási székhelyen, valószínűleg már csak az ukrán utóvéd próbálja biztosítani a csapatok visszavonulását.

Az ukrán katonák szervezett visszavonulást hajtanak végre, elhagyják Kurszk régiót – jelentették nyílt információkból dolgozó független orosz források is. A CIT nevű orosz OSINT-csapatot vezető Ruszlan Levijev szerint mostanra lényegében Szudzsa egész városa az orosz csapatok ellenőrzése alá került, noha kedden még csak a keleti részén voltak jelen.

photo_camera Kurszk orosz visszafoglalásának lépései az ISW oldaláról Illusztráció: ISW

Elemzéseik szerint alig vannak harcok a városban, ami szintén szervezett visszavonulásra utal: miután az ukránok hét hónapon át sikeresen védekeztek, megpróbálják a veszteségeket minimalizálva végrehajtani a visszavonulást.

„Talán ma véget ér ez a történet. Talán még néhány napig megpróbálnak kitartani a határ menti falvakban. De összességében a kurszki hídfő története a végéhez közeledik, és az ukrán csapatok visszavonulnak”

- idézi az elemzőt az orosz ellenzéki Meduza.

Orosz csapatok Szudzsában:

Az ukrán határ közelében lévő, Oroszországhoz tartozó Kurszk ellen tavaly augusztusban indítottak az ukránok meglepetésszerű támadást. A deklarált cél az orosz erők lekötése volt, amivel leginkább a donbaszi támadásokat akarták lassítani, egyúttal azt is bizonyítva, hogy a folyamatos védekezés és a romló feltételek ellenére Ukrajna továbbra is képes elérni hadi sikereket.

Az ukrán ellenőrzés alá került nagyjából 1300 négyzetkilométernyi terület visszafoglalására az oroszok 50-60 ezer katonát vetettek be, és itt harcoltak a háborút a harctéren is többszereplős konfliktussá tevő észak-koreai egységek is. Ennek ellenére az ukránok hét hónapja tartották a területet, annak az elmúlt napokig csak körülbelül a harmadát tudták a súlyos veszteségeket elszenvedő oroszok visszafoglalni – ebben az ide vezényelt ukrán egységek magasabb minősége mellett leginkább a védőknek kedvező terepviszonyok játszottak szerepet.

A helyi erőviszonyokban az elmúlt napokban, nagyjából március 7-étől állt be alapvető változás. Ebben a legalább háromszoros orosz létszámfölényen és a lassú felőrlésen túl két tényező játszhatott döntő szerepet, de ezek súlyát és az események pontos egymásra következését valószínűleg sokat fogják vitatni.

Azzal, hogy az Egyesült Államok néhány napra leállította az Ukrajnának nyújtott katonai és hírszerzési támogatást, hogy nyomást gyakoroljon Kijevre, az ukrán hadsereget kiszolgáltatottabbá tette az orosz támadásoknak, és ennek eredménye Kurszknál rendkívül látványos volt.

photo_camera Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az oroszok ugyanis a korábbiaknál is intenzívebb támadásokat indítottak a terület visszafoglalására. A korábbi minimális eredmények után múlt szerdán gyorsan elfoglalták Kurilovka falut, és az orosz rohamcsapatokat az ukránok ezután sem tudták megállítani – erről a 444-en rendszeresen publikáló Takács Márknál lehet többet és szakszerűbbet olvasni.

Mint a katonai elemző írja, a szudzsai kiszögellést az oroszok idáig is folyamatosan szűkítették, emiatt az ukrán haderő által ellenőrzött teljes területet elérték FPV drónokkal és tüzérséggel is, így a logisztikai útvonalakon az ukrán járművek több mint harmada orosz dróncsapások áldozatául esett.

Az oroszok láthatólag megpróbálták elvágni az ukránok egyetlen megmaradt utánpótlási vonalát, ami azzal fenyegetett, hogy akár tízezer jól képzett ukrán katonát keríthetnek be – bár ezt Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka még néhány napja is tagadta.

photo_camera Olekszandr Szirszkij és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kupjanszknál, 2023 novemberében Fotó: Ukrajna Elnöki Hivatala/AFP

Hogy a hirtelen orosz erőfölény kialakulásában mennyire játszottak szerepet súlyos ukrán hibák, még az is téma lesz valószínűleg, de lehetséges, hogy az orosz egységek a felszíni támadások mellett a föld alatti gázvezetéken keresztül is akár több száz fővel juthattak be Szudzsa városába.

Az erről szóló első híradások után az ukrán hadsereg azt állította, a gázvezetékes belopózási kísérletet időben észlelték, és a kijáratnál az orosz katonák 80 százalékát likvidálva sikeresen megakadályozták az. Hogy ez valóban így történt-e, nem tudni biztosan, de figyelemre méltó, hogy Tom Cooper, az egyik legismertebb katonai elemző szerint ezután vált tarthatatlanná az ukránok pozíciója Szudzsában, hogy az oroszok már nemcsak mindent bombáztak a városban, de a csapataik is ott voltak, és folyamatos volt a tűzharc. Elképzelhető, hogy a külső támadásokkal párhuzamosan az oroszok mégiscsak bejutottak a föld alatt is.

Cooper szerint az ukrán 129. Területvédelmi Dandár és a 22. Különleges Műveleti Erő Dandár csapatai az utolsó napokban már csak utóvédként működtek, hogy időt nyerjenek a Szudzsától északra és keletre telepített ukrán egységek visszavonulására. Szerinte a közzétett fotók alapján egyértelmű, hogy az ukránoknak szó szerint el kellett menekülniük, és eközben jelentős veszteségeket szenvedtek.

Az oroszok a kurszki területen az elmúlt napokban részben már ukrajnai területek felé is támadtak, hogy teljesen bekerítsék az ukrán csapatokat – az elemző szerint ezért nem is volt más választás, mint a lehető leggyorsabb kivonulás. Mint hozzáteszi, ha igaz, hogy Szirszkij nem rendelt el visszavonulást, akkor ezúttal is a dandár- vagy zászlóalj-parancsnokok dönthettek saját hatáskörben, hogy elkerüljék a körbekerítést.

photo_camera Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

Ha a kurszki területről Ukrajna valóban teljesen visszavonul, egy hét hónapnyi történetnek lesz vége, ami a háború egészén belül csak epizód volt, de súlyos pszichés terhet jelentett Oroszország számára, jelentős erőket kötött le, és lassította az orosz előrenyomulást Pokrovszknál és a Donbasz más területein. Hogy megérte-e Ukrajna számára, hogy ide koncentrálta legjobban kiképzett alakulatai egy részét, az is vitatott lesz utólag.

Az viszont egészen biztos, hogy az orosz áttörés Kurszknál különösen fontos lélektani pillanatban jön: a tűzszüneti tárgyalások küszöbén, amikor a jobb alkupozíció érdekében is fontos lett volna Ukrajnának bizonyítania, hogy van még ereje a fonton, képes a védekezésre, sőt továbbra is veszélyt jelenthet Oroszországra. Miután azonban az Egyesült Államok – talán valóban csak ideiglenesen – megfosztotta a kulcsfontosságú támogatásától, az ukrán állások napok alatt összedőltek, ez pedig Vlagyimir Putyint sem a megegyezés felé fogja vinni.