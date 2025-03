Európa válasza Trumpnak a vámháborúban: extra tarifa jön a bourbonra, a Harley-Davidsonra és az amerikai farmerre

Kanada, Mexikó és Kína után Európával is új szakaszba lépett az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja: Dondald Trump kedden jelentette be, hogy 25 százalékos globális acél- és alumíniumvámot vet ki, ami Európára is vonatkozik. Ez körülbelül 26 milliárd euró értékű, az USA-ba irányuló európai exportot érint.

Az Európai Unió szerda reggel jelentette be az ellenintézkedéseit. Ezek szerint az EU két lépcsőben válaszol az új amerikai vámokra. Az első körben, április 1-jétől 8 milliárd euró értékű amerikai exportot vámol meg, többek között olyan szimbolikus termékekre is kivetve azt, mint a Harley-Davidson motorok, a bourbon whiskey és a farmer.

Április közepétől, ha az amerikai intézkedéseket nem vonják vissza, további 18 milliárd euró értékű amerikai exportra vezetnek be ellenintézkedéseket.

Az Európai Bizottság sajnálatát fejezte ki az Egyesült Államok döntése miatt, a bejelentett vámokat indokolatlannak, a transzatlanti kereskedelmet megzavarónak, és a vállalkozásokra és a fogyasztókra nézve károsnak minősítette, ami a figyelmeztetésük szerint magasabb árakhoz vezethet.

Korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az Európai Bizottságot okolta Trump vámháborújáért, szerinte nekik kellett volna tárgyalóképesebnek lenniük, és az amerikai exportra irányuló európai vámok csökkentését szorgalmazta. Ezzel a véleményével a magyar kormány Európában egyedül maradt.

A kereskedelmi deficitet Amerika meglopásának gondoló Donald Trump korábban és az elnökválasztási kampányában is rengeteget beszélt a vámokról, ami a saját elmondása szerint is az egyik kedvenc szava - a vámemelésektől egyszerre reméli a hatékony nyomásgyakorlást, az ipar visszatelepülését az Egyesült Államokba és az állami bevételek jelentős növelését.

A legnagyobb sokkot idáig az jelentette, hogy az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodásokat figyelmen kívül március elején 25 százalékos vámot vetett ki minden kanadai és mexikói importra, miközben folyamatosan Kanada annektálásáról beszél. Az ellenintézkedések hatására végül egy hónappal, áprilisra halasztotta a bejelentett vámok nagy részének a bevezetését, de az intézkedések jövője kiszámíthatatlan: kedden a kanadai lépések miatt előbb bejelentette, hogy a kanadai acél- és alumíniumtermékekre nem is 25, de rögtön 50 százalékos vámot szab ki, aztán a kanadai visszakozás után ezt azonnal elengedte.