A teremtés sorrendje, Kelet-Európa Amerikája

A Fidesz benyújtotta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, benne olyanokkal, hogy mindenkinek joga van a készpénzes fizetéshez, vagy hogy a közrend, a köz- vagy nemzetbiztonsági veszélyt jelentő kettős állampolgárokat kiutasíthatják az országból. Bár Magyarország egyelőre hivatalosan nem teokrácia, a módosításban van egy ilyen rész is: „Az ember születési neme biológiai adottság, amely – a teremtés sorrendjével egyezően – vagy férfi, vagy nő lehet.”

A fideszes Biblia sokkal viccesebb, mint az eredeti, véli Szily László.

A Medián felmérése szerint a Tisza a választani tudó biztos szavazók körében 46, a Fidesz pedig 37 százalékon áll. A kutatóintézet adatai alapján a kisebb pártok közül egyedül a Mi Hazánk esélyes a mandátumszerzésre. Magyar Péter neve tévesen került fel egy Ukrajna mellett kiálló EP-határozatra, amiből a Fidesz minikampányt csinált. TB-finanszírozott zsírleszívással vádolják Ruszin-Szendit, aki szerint az egészségügyi ellátásai csak az orvosára tartoznak.

Magyar Péter: Miközben a Fidesz-frakció állva tapsolta Ukrajnát az EP-ben, itthon a legaljasabb vádakkal és hazugságokkal uszítanak.

A választás közeledtével azok az önkormányzatok kapnak majd támogatásokat, amelyek már a kampányban be tudják fejezni a pályázataikat, tudhattuk meg a Gelencsér Attila fideszes képviselő eligazításáról készült hangfelvételről. Mikor a fideszes polgármesterek felvetették, hogy az ellátások fenntartásához inkább kellene a pénz, Gelencsér megkérdezte, hogy ha önkormányzati választás lenne, akkor is ezt mondanák-e.

Véleménynyilvánító szavazás lesz, miniszterelnökünk megkérdezi a véleményünket Ukrajna uniós csatlakozásáról. Tekintsünk el a ténytől, hogy ilyen műfaj, hogy véleménynyilvánító szavazás, nincs. Véleménye mindenkinek van, de az köztudottan amolyan segglyukszerű dolog. De Orbán Viktort nyilvánvalóan semennyire se érdekli a véleményünk. Nyikkanni se tudsz, a kormányfő leránt a mocsokba.

A bábolnaiakat viszont senki sem kérdezte meg, hogy szeretnének-e mintegy ezer tonnányi marhatetemet a szomszédságukba. Igazából szólni se szóltak volna nekik, mert a polgármester a hatóságoktól azt az információt kapta, hogy a helyiek tájékoztatása nem szükséges. „Előbb a katódgyárat kaptuk meg, aztán meg ezt. Egyiket sem akartuk, egyikről sem kérdeztek meg minket” – mondta helyszíni riportunkban egy nyugdíjas férfi.

Lezártak egy Kéktúra-szakaszt a ragadós száj- és körömfájás miatt.

„Súlyos, romló pénzügyi, gazdasági helyzetre” hivatkozva a Magyar Államkincstár kormánymegbízottat ültetne egyes önkormányzatok feje fölé, akinek minden kiadást jóvá kell hagynia. A Szabad Európa forrása szerint Budapest lehet a célpont.

A NGM szerint politikai hangulatkeltés megkérdezni, mire költi az állam az önkormányzatoktól elvont pénzeket.

Továbbra is folynak be a reakciók a kormány legújabb gazdasági megoldására, az árrésstopra, amiről már meg is jelent a kormányrendelet, benne pontosabb részletekkel – mint például hogy a kisebb boltokra nem fog vonatkozni. A Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége szerint „logikus válaszreakció” lehet a boltoktól az árrésstopra, hogy más termékek árát emelik.

Elmentünk Franciaországba, ahol Emmanuel Macron francia elnök a héten EU-s és NATO-tagországok vezérkari főnökeivel egyeztetett az orosz–ukrán háborúról a Párizsi Védelmi és Stratégiai Fórumon. Az Egyesült Államok új vezetése lépéskényszerbe helyezte Európát, ami most fegyverkezésbe kezd.

Annak, ami 1945 és 2025 között volt, látványosan vége. Olyan időszakban vagyunk most, amikor sok mindent újra kell tervezni, állítja Peter Pomerantsev Oroszország-szakértő. Szerinte Oroszország az összes energiáját, amit eddig az USA ellen fordított, Európára és Nagy-Britanniára fogja irányítani, elsősorban azért, hogy aláássa az új védelmi paktumot. Meglátjuk, hogy Magyarországnak milyen szerepe lesz ebben a játékban.

Amerikát a világ jelentős része évtizedek óta a lábad alól a földet is kilopó, az unokáidat drónokkal vagy valami helyi milícia segítségével miszlikbe aprító agresszor nagyhatalomnak látja. Ezekben az évtizedekben Kelet-Európában a világ csendőre inkább hasznos volt. De ennek vége.

Az oroszok épp visszafoglalják a kurszki területet, nagy veszteségekkel vonulnak vissza az ukránok. Közben Donald Trump pusztító büntetéssel fenyegette meg az oroszokat, ha azok nem hajlandók belemenni az amerikai-ukrán találkozón megbeszélt tűzszüneti megállapodásba.

Miután Trump megduplázta a kanadai acél- és alumínium-vámokat, Kanada húszmilliárd dolláros büntetővámmal válaszol. Az Európai Uniót is sújtó amerikai globális acél- és alumínium-vámra reagálva pedig az EU két körben vet ki vámot amerikai árukra. Első körben csak szimbolikus termékekre, aztán ha Amerika nem vonja vissza a vámokat, jöhet a második, már súlyosabb anyagi terhet jelentő kör.

Trump az ír kormányfő szemébe mondta, hogy az országa ellopta az amerikai gyógyszeripart.

Meglepetésre a közvélemény-kutatásokban harmadik helyre mért Demokrats nyerte a grönlandi parlamenti választást. A párt, akárcsak majdnem az összes, a fokozatos függetlenség híve, Amerikához ők sem kívánnak csatlakozni.

Egy hangfelvétel szerint hazudott Aleksandar Vučić szerb elnök, mikor azt állították, hogy a szerb köztévé épülete előtt tüntető diákok rendőrre támadtak. Milorad Dodik, a boszniai szerbek elnöke másodszorra sem jelent meg a kihallgatásán, ezért előállítási parancsot adott ki ellene a bosznia-hercegovinai ügyészség. Erre Dodik azt mondta, nem ajánlja a bosznia-hercegovinai rendőrségnek, hogy érte jöjjenek, és az oroszok segítségét kérte az országban állomásozó békefenntartók kiebrudalásában.

