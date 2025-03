Szexuális erőszak miatt mehet börtönbe a gyermekotthonban dolgozó férfi

Fegyházbüntetést indítványoz az ügyészség az ellen az 53 éves férfi ellen, aki a vád szerint két kiskorú sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el. A vádirat szerint az egyik fővárosi gyermekotthonban gyermekfelügyelőként dolgozó férfi 2023 tavaszán az egyik, 14. életévét betöltött lányhoz – hatalmi helyzetével visszaélve – közeledett, majd szexuális cselekményt végzett vele.

Ezt követően a lányt arra figyelmeztette, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.

Az eljárás része egy korábbi eset: a férfi még a gyermekotthoni munkáját megelőzően iskolaőrként dolgozott, ahol megismerkedett egy kiskorúval. Miután elhagyta az iskolát és a kiskorú sem oda járt, felvette vele a kapcsolatot. Gyorséttermekbe hívta meg, valamint alkalmanként pénzt adott a fiúnak, ezzel bizalmi viszonyt alakított ki vele. Egy idő után az elkövető a lakására hívta, ahol szeszes itallal és bódító hatású szerrel kínálta a kiskorút. Ilyenkor kihasználta a sértett bódult állapotát, olykor erőfölényével is visszaélt és szexuális cselekményeket végzett vele. Ezért időnként pénzt is adott a fiúnak. A férfi egy alkalommal, amikor a kiskorú elutasította, meg is ütötte.

A főügyészség súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.