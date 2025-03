Valami nem stimmel Nagy Márton magyarázatával a CSOK-ból vett lakásáról a 24.hu szerint

Nemrég derült ki, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csok- és adó-visszatérítési támogatással vett meg egy kétszobás lakást a XII. kerületben azután, hogy korábban jegybanki hitelből már vett egy nagyobb, háromszobás ingatlant a II. kerületben. Még a cikk megjelenése előtt Nagy azonban kiadott egy közleményt, ami szerint jogszerűen járt el, a csok-ot és az adót pedig időközben már visszafizette.

photo_camera Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: Bankó Gábor/444

A hírt megjelentető 24.hu most több furcsaságot is talált Nagy magyarázatában. Először is a miniszter sajtófőnöke, Vers Ádám a közlemény kiadását megelőző személyes találkozón egy szóval sem említette a lapnak, hogy Nagy Márton visszafizette a csokot. Másodszor pedig a Németvölgyi úti lakás tulajdoni lapján sincs nyoma ennek a visszafizetésnek. Ha ugyanis valóban visszafizette a miniszter a támogatásokat, akkor az állam javára bejegyzett jelzálogjogokat és az elidegenítési és terhelési tilalomról szóló bejegyzéseket vagy törölni kellett volna, vagy törölni kell hamarosan, ha a cikk hatására történt meg esetleg a visszafizetés.

A lap megkérdezte Nagy Mártont, mikor történt meg a visszafizetést, válasz azonban nem érkezett a kérdésre. Furcsának találják azt is, hogy ha valóban megtörtént a visszafizetés, és minden jogszerű volt, akkor miért késlekedtek Nagyék a lap kérdéseinek megválaszolásával, miért kért időt a sajtófőnök a válaszadásra és próbálta közben lebeszélni a lapot a cikk megjelentetéséről. Végül egyébként a kérdések megválaszolása helyett a válaszadási határidő lejárta előtt egy órával egy közleményt adtak ki Nagy Mártonék a témában „annak érdekében, hogy hamis hírek a sajtóban ne terjedjenek el.”

Az is csak a kérdések sorát gyarapítja, hogy Nagy Márton a közleményében egy 2017-es tűzesettel indokolja a Németvölgyi úti lakás 2021-es megvásárlását, hiszen ha az ingatlan a tűz miatt lakhatatlanná vált (a mélygarázsban égett ki két autó), akkor a tárcavezető és családja hol élt négy éven keresztül. Ráadásul egy szomszéd is cáfolja Nagy Mártont. A lapnak arról számolt be, hogy valójában négy hónapig tartott míg az épületben keletkezett károkat helyreállították, utána minden lakó, beleértve Nagyot és családját is, visszaköltözhetett az ingatlanba.