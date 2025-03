Büntetőjogi következménye is lehet a USAID-támogatások felhasználásának, mondta az Egyesült Államokból bejelentkező dollárügyi kormánybiztos

„Büntetőjogi következménye is lehet az amerikai baloldal által működtetett korrupciós rendszernek. Vizsgálják a Magyarországon elköltött pénzeket is” – posztolta Facebook-oldalára László András dollárügyi kormánybiztos, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Megafon influenszere. Az ő feladata, hogy az Egyesült Államokban 10 évre visszamenőleg átnézze azokat a pályázati dokumentumokat, amik alapján magyar szereplők kaptak támogatásokat az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségétől (USAID). Erre a munkára Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője túl független volt.

László pénteken már Amerikából jelentkezett be, a videóban emlékeztetett arra, hogy héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hét elején felfüggesztette a támogatások 83 százalékát. A kormánybiztos azt mondta, növekszik a feszültség, sok civil szervezet ugyanis jelezte, hogy nem tudnak működni tovább, az USA-ban pedig már szerinte arról is nyilatkoznak, hogy akár börtön is járhatna baloldali politikusoknak azért, ha ezekből a pénzekből saját kampányukat finanszírozták.

„Amikor elmondtam a USAID munkatársainak azt, hogy Magyarországon milyen célra és kik kaptak ezekből a pénzekből, és van már tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy 2022-ben illegális kampányfinanszírozás valósult meg amerikai pénzekből, erre nekem a USAID egyik belső ellenőre is megerősítette, hogy ők is úgy fogják vizsgálni a magyar USAID-es költéseket, hogy annak akár büntetőjogi következménye is lehet.”

Itt László arra utalhatott, hogy a 2022-es előválasztás idején a kampányból tevékeny részt kivevő civil szervezetek kaptak támogatásokat az Action for Democracy (AD) nevű amerikai alapítványtól - a USAID neve nem szerepelt az ügyben eddig -. Ilyen szervezet volt a Márki-Zay által alapított Mindenki Magyarország Mozgalom (MMM). A módszer hasonlatos az állami pénzekből a Fidesznek kampányoló CÖF-CÖKA civil szervezetéhez.

A politikus azzal zárta, hogy nagyon előremutató tárgyalásokat folytatott, és hogy megkezdődik a konkrét finanszírozási projektek kivizsgálása. „Nagyon is nyitottak voltak az én beszámolómra arról, hogy Magyarországon eddig mit tudunk a projektekről, mennyit költöttek, kik kapták és milyen rendszeren keresztül”.