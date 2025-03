Kifütyülték J. D. Vance-t a Kennedy kulturális központban

Fél perces fütyüléssel fogadták J. D. Vance amerikai alelnököt és feleségét csütörtök este a washingtoni Kennedy kulturális központban.

photo_camera J. D. Vance Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

J. D. Vance a nemzeti filharmonikusok előadására érkezett, hogy meghallgassa Sosztakovics második hegedűversenyét és Sztravinszkij Petruskáját. Azonban amint elfoglalta helyét a díszpáholyban, a közönség fütyülni kezdett. A nagyjából fél percig tartó barátságtalan fogadtatás alatt az alelnök mosolygott és integetett.

J. D. Vance kifütyülése azért nem volt meglepő, mert Donald Trump februárban saját embereire cserélte a Kennedy központ Joe Biden által kinevezett igazgatótanácsi tagjait. Az elnök saját magát nevezte ki a testület elnökének, amibe alelnökét is beültette. (via The New York Times)