Matolcsy Ádám női fedőnévvel irányította a jegybank vagyonát átvevő cégek működését

Matolcsy Ádám egy Kovács Petra álnévhez tartozó emailcímmel irányította a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzeit átvevő vállalatok működését - írta meg információi alapján a Válasz Online.

Matolcsy Ádám az MNB teljes alapítványi vagyonát kezelő Quartz Zrt. és az ingatlanfejlesztő GTC Group üzleteit is irányította az álprofillal. Több tucat cégvezető kapott tőle üzeneteket.

Emellett az is kiderült, hogy MNB-vagyonból nemcsak a Közép-Európai III Magántőkealaphoz, hanem a Quartz által kezelt más magántőkealapokhoz is került pénz. A Válasz Online információi alapján a cég megkapta a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványnak juttatott 145 milliárd forint közpénz egy részét is kezelésre.

A történtek után egyre nagyobb rá az esély, hogy az MNB új vezetése a büntető törvénykönyv segítségével próbálja visszaszerezni vagyona ellenőrzését. Ehhez azonban felelősségre kellene vonni Matolcsy György volt MNB-elnököt és fiát, Ádámot is. A lépés komoly kockázatot jelentene a Fidesz számára.

photo_camera Matolcsy Ádám Fotó: Németh Dániel/444

Az MNB új elnöke, Varga Mihály hivatalba lépése után azonnal személycseréket hajtott végre az MNB utolsó megmaradt alapítványánál és annak cégénél. Az új vezetők számára előírták, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak az alapítvány és az alapítvány tulajdonában lévő Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. működésének feltárására”.

Az MNB emellett tájékoztatta az Állami Számvevőszéket is a megváltozott helyzetről, mivel annak feladata „a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése”.

Mindez azután történt, hogy Varga belengette, „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő” vizsgálatot tartanak, amiért Matolcsy György korábbi jegybankelnök utolsó előtti munkanapján gazdát cserélt a jegybanki alapítványok vagyonkezelője, és az a Matolcsy–Száraz-kör kezébe került.

Az MNB tájékoztatásából kiderült az is, hogy Stofa Györgyöt is menesztették pozíciójából, és vele együtt a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány vezetését is leváltották. Stofa még az Optima Befektetési Zrt. vezérigazgatójaként küldött lapunknak és a 24.hu-nak levelet, amiben azt állította, hogy az Optima Befeketetési Alapkezelő Zrt. tényleges tulajdonosában változás nem következett be, így nem igaz, hogy az alapkezelő elvesztette a közvagyonjellegét.

Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. korábban az MNB levelében is emlegetett Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. fennhatósága alá tartozott, az pedig a jegybanki alapítvány, a Pallas Athéné Domus Meriti tulajdonában volt. Február 28-án azonban az alapkezelő a Közép-Európai III Magántőkealaphoz került. A Közép-Európai III Magántőkealapnak Budán, a Pusztaszeri úton van a hivatalos elérhetősége, és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. A Quartz a Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Száraz István érdekeltsége.