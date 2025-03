Szombaton az eddigi legnagyobb diáktüntetés várható Belgrádban, amelyhez vidékről, de még külföldről is csatlakoznak diákok és szimpatizánsok. Három hónapja zajlik a demonstráció-sorozat, szinte az összes állami egyetemet blokád alá vették a hallgatók, akiket az elnök megfenyegetett, a támogató tanárok bérét pedig megvonta. Közben egyre több középiskolában is szünetel az oktatás: így abban az újvidéki technikumban is, amelynek a diákjaival a Deutsche Welle forgatott, és ahonnan 70 km-t vonulnak majd szombaton a tanulók, hogy részt vegyenek a szombati békés felvonuláson. A diákok úgy gondolják, hogy inkább veszítsenek egy évet, de ne menjen rá az életük a Vučić-rendszerre.

A Deutsche Welle riportja.