Menczer Tamás vallomásos költészete so 2025/tél! Úgy tűnik, kevés volt az egy szem élőben arcoskodó fideszes, nem volt elég Orbán Viktor Tyler Durdenjét ráereszteni a Kicsire (aki egyébként kb. olyan magas, mint Orbán).

A Nagy – azaz a miniszterelnök, vagy ahogy a PR-videóiban az alattvalói nevezik: Elnök Úr – eggyel följebb utalta a problémát, már közvetlenül a második vonal felel a végső győzelemért: a legfőbb utcai harcos a Fidesz egyik alelnökét, magát a listázós pártigazgatót, a kormánypárti ultrák királyát, az FTC elnökét bízta meg azzal, hogy alázza szét a Tisza Párt elnökét.

Kubatov Gábor neki is látott a feladatnak, rögtön egy laza, férfias videóban baszott oda Magyar Péternek és Radnai Márknak, futballhuligánhoz illő kiállással:

Annak ellenére, hogy nem világos, mikor kinek vagy kiről beszél E/2-ben, a csibészes mosollyal leplezett izgatottság dacára is látszik, hogy a videóban a Tisza Párt vezetőit – természetesen minden alap nélkül – buzizó-drogosozó kőkemény pasas már nem az, aki annak idején a könnyeivel küszködve képtelen volt felolvasni a gyerekeinek az Alaptörvény preambulumát. (Nem ő az egyetlen, állandóan a könnyeivel küszködő fideszes.) Vagy aki öt éve meglett férfiemberként a beosztottjai előtt hatódott meg attól, hogy felvett egy öltönyt:

link Forrás

Egyébként Kubatov a diss videóját azután posztolta, hogy korábban azzal viccelődött, nem is lesz Pride, szóval ezek szerint akkor mégis lesz, ha a Tisza Párt ott lesz rajta. (Ahogy írtuk, a Pride-tiltással Orbán Viktor a tábort összetartó, az ellenzéket reagálásra kényszerítő, identitásalapú témát dobott be, de Magyar Péter a korábbi ellenzékkel ellentétben eddig is igyekezett kerülni az ilyen megosztó ügyeket, mostanra pedig letisztult a stratégiája: kizárólag saját pályán hajlandó mozogni, az ideológiai alapú fideszes kezdeményezéseket igyekszik jelentéktelennek beállítani, helyette a mindennapi megélhetési nehézségekre építi a kampányát.)

Azóta Kubatov egy újabb videóban egy erkélyről hülyegyerekezte le Magyar Pétert (bár hozzátette, hogy „ez mondjuk szar” volt):

Minden jel szerint új seriff érkezett Ferencvárosba. Már csak az a kérdés, hogy ki fog sírni.