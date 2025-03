A brit miniszterelnök szerint operatív fázisba lép a Tettrekészek Koalíciója

„Ukrajna minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy ő a béke pártján áll, szemben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki késleltetni próbálja azt” – mondta a BBC tudósítása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a Tettrekészek Koalíciójának online megbeszélése után. A tárgyaláson az Egyesült Királyság mellett 25 ország vezetője vett részt, köztük az olasz Georgia Meloni is - igaz, ő jelezte már, hogy nem vesznek részt katonai hadműveletben.

photo_camera Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: LEON NEAL/AFP

„A világnak cselekvésre van szüksége... nem üres szavakra és feltételekre. Az üzenetem tehát egyértelmű: előbb vagy utóbb Putyinnak le kell ülnie az asztalhoz” - mondta, hozzátéve, hogy az Ukrajnát támogató erőfeszítéseket folytatni kell, beleértve a folyamatos katonai segélyt és a szankciók fenntartását, hogy „gyengítsék Putyin háborús gépezetét és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék”.

Starmer arról beszélt, hogy a Tettrekészek Koalíciója „operatív szakaszba” lép, ennek első része lesz a katonai vezetők csütörtöki találkozója, akik az esetleges tűzszünetről egyeztetnek majd. „Itt az idő, hogy maximális nyomást gyakoroljunk Oroszországra” – mondta. A szövetség állítása szerint az elmúlt két hétben új tagokkal bővült, szombaton pedig új kötelezettségvállalások mellett döntöttek, erről azonban nem árult el semmit.

photo_camera Emmanuel Macron francia elnök is részt vett az online megbeszélésen. Fotó: KIRAN RIDLEY/AFP

Starmer azt mondta, hogy a vezetők azt is megvitatták, milyen további szankciókat lehetne bevezetni Oroszországgal szemben, beleértve a befagyasztott orosz vagyonok esetleges lefoglalását is, ezt bonyolult kérdésnek nevezte. „Ez a vita tovább folytatódik, ahogy az is, hogy mihez kezdhetnek ezekkel az eszközökkel” – mondta.

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok új vezetésének lépései cselekvésre késztették Európát. Az Egyesült Királyság és Franciaország vezetésével megalakult Tettrekészek Koalíciója, utóbbi felvetette, hogy az egész Európai Unióra kiterjesztené nukleáris védőernyőjét, miközben uniós vezetők is arról beszélnek, hogy a szövetségnek lépnie kell, Ursula von der Leyen 800 milliárd eurós fegyverkezési programot hirdetett.

Emmanuel Macron francia elnök a héten EU-s és NATO-tagországok vezérkari főnökeivel egyeztetett az orosz–ukrán háborúról a Párizsi Védelmi és Stratégiai Fórumon.

A konferencián a 444 kérdésére a holland védelmi miniszter többek között arról beszélt, hogy bár Magyarország Hollandia szövetségese, hiszen NATO-tag, de néha meg kell kerülniük minket.