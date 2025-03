A legsötétebb uszítás a szabadság nevében

Fenyegető hangulatú beszédet mondott a magyar miniszterelnök 2025. március 15-én. Nem egyszerűen elrugaszkodott a valóságtól, helyenként szántszándékkal hajlította ketté azt. Orbán Viktor szerint egy világ figyeli, ahogy kormányával együtt eltakarítja az útjából a szabadság ellenségeit. A miniszterelnök teljes természetességel tesz egyenlőségjelet az elnyomó szovjet megszállás az önként vállalt uniós tagság közé, és odáig hajlítja a valóságot, hogy Brüsszel folytat gyarmatosító háborút Ukrajnában, a megkérdezésünk nélkül. Már nyíltan beszél arról, hogy áprilisban leszámol ellenfeleivel, akikre szégyen, megvetés, sőt a pokol vár. Úgy recseg a valóság, úgy zeng a propaganda, olyan heves az uszítás, hogy már inkább kelt kétségbeesett, mint magabiztos benyomást.

Mi vagyunk a jövő

Orbán saját nagyságának kidomborításával adott lendületet a beszédnek. Ugyanúgy igazuk lesz a magyaroknak, ahogy igazuk lett a 48-asoknak és az 56-osoknak, akiket el akart nyomni előbb a bécsi, majd a szovjet birodalom. Trump győzelme láthatóan felbátorította, igazolta számára az eddig folytatott politikáját. Nem igaza volt, igaza lesz, hangzott el sokadjára a profetikus mottó.

„Azt mondták, mi vagyunk a múlt. De a nagy víz túloldalán, túl az Óperencián, fordulat történt, és kiderült, mi vagyunk a jövő.”

Azért figyel ránk a fél világ, mert tőlünk tanulják a szabadságot. Egy új világ első hírnökeként, kiválasztottként beszélt a magyarokról – vagyis saját magáról. A magyarok különleges tudása a szabadság védelme, a vérünkben van, a védjegyünk, ezért figyelnek ránk, ezért járnak hozzánk Bécstől Washingtonig, mert most is, mint mindig, mások szabadságáért is küzdünk: „A mi szabadságharcunk éppúgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye. A csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják.”

Mi indítottuk el (ő indította el) a változást, fordítottuk (fordította) meg a szelet, hogy aztán az egész világ patriótái erőre kapjanak és győzelmeket arassanak, OIaszországtól Hollandián át az USA-ig. Rögtön az első blokk végén tett egy nyílt revizionista gesztust: „A szabadság a nemzeté. Ez az ország, a magyarok országa a miénk. (...) Nem vehetik el tőlünk sem erővel, sem fenyegetéssel, sem hízelgéssel, és nem kötünk alkut soha, nem, nem, soha!”

Derékba tört valóság