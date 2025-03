Deportálást emlegetett a putyinista patrióta, aki dühösen fogadta az Orbán beszéde alatt sípolókat

Ugyan közvetlenül a színpad elé csak az előzetesen regisztráción átesők mehettek be szombat délelőtt, Orbán Viktor március 15-i beszéde előtt, de kicsit odébb, a Kálvin téren gyülekeztek ellentüntetők is, akik sípolva fejezték ki nemtetszésüket. A sípolás annyira hangos volt, hogy Orbán beszédének elején az még a köztévés közvetítésébe is behallatszott.

A sípolókhoz ment oda egy férfi, hogy számon kérje a tiltakozókat. A sípot fújó nő elmondta a férfinak, hogy nem akarnak a Szovjetunióhoz tartozni, és nem szeretik az oroszokat, mire a férfi közölte, hogy az oroszokat ő sem, de ő a nőt sem szereti.

Kevéssel később érkezett egy még jobban felháborodott férfi, aki közölte, hogy ő igenis kedveli Putyint, majd azt kiabálta, hogy menjetek haza, hazaárulók, és hozzátette, hogy majd deportálunk, hogy aztán kevéssel később megint hazaárulózzon még egyet.