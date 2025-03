Dunakeszi díszpolgára lett Szijjártó Péter

Szombaton, éppen a nemzeti ünnepen vehette át Dunakeszi város díszpolgárának járó címet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – derül ki az MTI tudósításából.

photo_camera Szijjártó Péter utazik valahova. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

„Köszönöm önöknek azt a megtiszteltetést is, hogy ezt a kitüntetést éppen a nemzeti ünnepünkön vehetem át, akkor, amikor a magyarok - éljenek a világ bármely pontján, Sydneytől Buenos Aires-en és Washingtonon keresztül Marosvásárhelyig - ma összegyűlnek, és minden egyes szempár a történelmi atlaszokban, a térképeken Magyarországra vetül” – mondta. Szijjártó büszkeségét és háláját fejezte ki a kitüntetésért, azt mondta, húsz éve él a családjával Dunakeszin, ami szerinte ez idő alatt elképesztő látványos fejlődésen ment keresztül.

Szijjártó 1848-ról azt mondta, „177 évvel ezelőtt a hősök úgy fogalmaztak, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés (…) És az 1848-as forradalmároknak és az őket követő szabadságharcosoknak köszönhetjük azt, hogy ma mi az ő álmaikat élhetjük”. Szerinte a mi feladatunk az, hogy az ő álmaikat ne engedjük a semmibe veszni, és nekünk is ugyanezekért a célokért kell küzdeni, a békéért, a szabadságért és az egyetértésért. „És még akkor is, hogyha ez a küzdelem sok esetben fáradságosnak, ha sok esetben akár emberfelettinek is tűnik, sőt adott esetben még akár reménytelen, lehetetlen küldetésnek is tűnhet, látva a túlerőt, de soha nem adhatjuk fel”.

Azt mondta, küzdeni kell a jövőért, és azért, hogy a béke visszaköltözzön ide Közép-Európába, és hogy senki se gátolja az oda vezető folyamatot. „És küzdenünk kell a szabadságunkért is, azért, hogy mi magunk dönthessünk a saját sorsunkról, és küzdeni kell az egyetértésért is, hogy akár több ezer éves igazságok ne kérdőjeleződhessenek meg”.

