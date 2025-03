Hétvégi olvasnivalók egy maroknyi lázadóról

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevelének a hétvégi változata, ahova a hét nagyobb anyagait szedtük össze. Kezdésnek itt van négy nagy cikk péntekről:

Itthon

A hét elején utána vetettük magunkat Orbán Viktor második legidősebb lányának, végül Tiborcz-cégekbe és a Mészáros-bank művészeti projektjébe futottunk bele.

photo_camera Szokira Tamás, Tiborcz István fent, Orbán Sára és Orbán Ráhel lent (utóbbi Deutsch Tamás által kitakarva). Fotó: Németh Dániel/444

Alaposan kielemeztük, hogyan kerültek át bizonyos programpontok a Mi Hazánktól a kormány politikájába, és azt is megnéztük, hogy ezt a pártnál hogyan próbálják eladni a saját szavazóinak.

Kedden aztán a Milton Friedman Egyetem repülőmérnöki alapképzésére terelődött a figyelem, ahol félévente 4,3 millió a tandíj, és ahol a diákok bepánikoltak, mert kiderült, hogy még az is lehet, hogy külföldön semmit sem ér majd a diplomájuk.

Szerdán elnéztünk Bábolnára, ahol külterületen 1400 száj- és körömfájással fertőzött szarvasmarhát földelnek el. A helyiek csak önkormányzati képviselőktől értesültek a hírről, a városvezetés napokig meg sem szólalt.

photo_camera Útlezárás és autó-fertőtlenítés Bábolnán Fotó: Bankó Gábor/444

Önnek is biztos van véleménye, amire Orbán Viktor nyilvánvalóan nem kíváncsi. Kérdés tehát, hogy mit lehet csinálni az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazáson. Nincs jó megoldás, színjáték van.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Csütörtökön jogászokat kérdeztünk a kettős állampolgárok állampolgárságának felfüggesztéséről szóló törvénytervezetről. A jogászok szerint a kormány ezzel az egésszel veszélyes precedenst teremthet, ami visszaüthet a határon túl élő magyarokra is. A TASZ ügyvezetőjét is megkérdeztük, szerinte a most bejelentett módosításokkal újabb és újabb társadalmi csoportokat rekesztenek ki, tagadják a létezésüket, csorbítják a jogukat.

photo_camera A Fidesz-frakció. Fotó: Németh Dániel/444

Orbán tehát futószalagon szállítja a tábort összetartó, identitásalapú témákat, amivel csapdát állíthat Magyar Péternek, aki eddig igyekezett kerülni a megosztó ügyeket. Magyar válaszul marad a saját pályáján, és igyekszik minden fideszes kezdeményezést jelentéktelennek beállítani.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Megírtuk azt is, hogy az árrésstop nem egy csodafegyver, ami varázsütésre lenullázhatná az élelmiszer-inflációt. Persze könnyebb eladni az embereknek, hogy a multik nyerészkednek, mint beismerni, hogy mekkora a szerepe az áremelkedésekben magának a kormánynak.

photo_camera Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

Pénteken egy történésszel beszéltük át, hogyan alakult a történelem folyamán március 15-e emlékezetet, hogyan történt az átideologizálás Horthy, majd Rákosi és végül Orbán alatt. Így értelmezd a Fidesz március 15-re hívó jelszavát!

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Interjúztunk ezen túl Földes Petra mentálhigiénés szakemberrel, aki arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy az iskolai tantermekben nem pusztán teljesítő tanulók, de emberi lények élnek saját történetekkel. „A bizalom olyan hozzáállás, amiben feltételezed a másikról azt, hogy a lehetőségei és a képességei maximuma szerint vesz részt a helyzetben.”

Világ

A hét elején az oroszok nekiálltak visszafoglalni Kurszkot. Az orosz harctéri sikerek az amerikai hírszerzési támogatás felfüggesztésének közvetlen következményei.

photo_camera Ukrán katnák Torecknél 2025. március 6-án. Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via AFP

A világrend felrúgása – Peter Pomarantsev a 444-nek elemezte ezt a felrúgást – nem mindenkinek tetszik, ahogy Elon Musk személye sem: Aktivisták Teslák felgyújtásával, felmatricázásával, Molotov-koktélokkal és félautomata gépkarabélyokkal jelzik a gyűlöletüket. Ráadásul miközben felrúgja a világrendet, Musknak és az új adminisztrációnak még arra is maradt energiája, hogy szabadon engedjék a korrupciót.

photo_camera Trump és Musk egy Tesla Model S-ben a Fehér Ház előtt 2025. március 11-én. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Grönland sem kér az Egyesült Államokból, de igazából Dániából sem. A szigetország a felmelegedés miatt egyre fontosabb stratégiai pozíciót foglal el, ezt a kérdést, és a választások jelentőségét is körbejártuk elemzésünkben.

photo_camera Fókavadász grönklandi inuitok 1979-ből Fotó: PETER JANSEN/Lehtikuva via AFP

És hogy ki nem kér még Amerikából? Hát az a Kelet-Európa, amely hosszú évtizedek után csatlakozott a világ azon részéhez, amely az Egyesült Államokat a lábad alól a földet is kilopó, az unokáidat drónokkal vagy valami helyi milícia segítségével miszlikbe aprító agresszor nagyhatalomnak látja.

photo_camera Grafika: Kiss Bence/444

Az új adminisztráció belföldön is agresszorként lép fel: Palesztin diák kitoloncolásával tesztelné a Trump-kormány, hogy mennyit számít a szólásszabadság védelme az USA-ban. A férfi tavaly központi szerepet játszott a Columbia Egyetemen zajlópalesztinpárti diáktüntetéseken, de jogsértést senki szerint sem követett el.

photo_camera Fotó: MOSTAFA BASSIM/Anadolu via AFP

Az EU-ban csak európai államok kérhetnek felvételt. Mégis, Kanadában az EU iránti szimpátia látványosan magas, és az ország több kritériumnak is tökéletesen megfelel. Megnéztük, hogy nézne ki egy csatlakozás, és hogy milyen közös együttműködési elképzelések vannak még a terítéken.

photo_camera Híd a kanadai Windsor és az amerikai Detroit között Fotó: BILL PUGLIANO/Getty Images via AFP

Van egy olyan probléma Japánban, hogy a nagyvállalatok élén olyan idősebb férfiak ülnek, akik vagy nem értik, hogy mi a probléma a munkahelyi zaklatással, vagy nem érdekli őket, esetleg maguk is aktívan részt vesznek a nők kizsákmányolásában és elnyomásában. De a mostani szexbotrány végre nem marad következmények nélkül.

photo_camera Fotó: YOMIURI SHIMBUN/The Yomiuri Shimbun via AFP

Calin Georgescut kizárták az elnökválasztásról, pedig ő volt az egyik legesélyesebb jelölt. Most öt másik jelölt megy rá az oroszbarát ezo-messiás híveire. A kizárás sokaknál olaj volt a tűzre, mert úgy érzik, a politikai elitet nem érdekli az emberek véleménye. Bírósági diktatúra vagy hibrid atomtámadás van Romániában?