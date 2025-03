„Nem szedték le a Viktor-ellenes transzparenst, úgyhogy rájuk hívtam a 112-t”

„A nagy zászló 4000, a közepes 3000, a kicsi 1000. A nagy érdekel? Neked odaadom 3000-ért, csak azért, mert te vagy az első vásárlóm. Jól van, nézd meg akkor a többi árust is. Úgyis visszajössz, mert sehol sem kapsz jobb ajánlatot” – mondja az Astoria sarkán magyar zászlókat kínálgató férfi.

Annyira nem meglepő, hogy én lennék az első vásárlója, egy óra még visszavan az állami ünnepség kezdetéig. Bár a vidéki fideszeseket szállító buszok már leparkoltak a Rákóczi úton, a Múzeum körút még nagyon szellős. Egyelőre több a valtonos, mint az ünneplő, így gond nélkül el tudják szedni az esernyőket a kordonnál.

Miközben sétálok a Kálvin tér felé, megszólít egy spanyol srác. Az egyik valtonossal folytatott beszélgetésem alapján arra következtetett, biztos külföldi vagyok, így megkérdezheti tőlem angolul, hogy mi ez a nagy felhajtás. Miközben elmondom neki, hogy ma biztos nem tudja megnézni a Nemzeti Múzeum kiállítását, azon gondolkodom, hogyan gondolhatta egy spanyol, hogy akcentussal beszélem a magyart.

Külföldiből meglepően sok van. Többségük véletlenül keveredett a Múzeum körútra, de a lengyelek célirányosan érkeztek. Egyikük azt mondja, hat órát buszoztak Krakkóból, hogy meghallgassák Orbán Viktort. Összesen 80-an érkeztek, és nagyon szeretik a magyar miniszterelnököt.

Ez sem kevés, de össze sem hasonlítható a korábbi számokkal. Az orosz–ukrán háború kitörése előtt tömegesen jöttek a lengyelek a fideszes rendezvényekre. Azóta megroppant a magyar–lengyel barátság Orbán oroszbarát politikája miatt.

photo_camera Fotó: Ács Dániel

Találkozom egy fiatal norvég csapattal is. Nyolcan jöttek Budapestre hosszú hétvégézni. Tegnap hallottak róla, hogy március 15. nemzeti ünnep, és Orbán Viktor is beszédet tart. Kíváncsiak voltak rá, annak ellenére is kijöttek, hogy egy szót sem beszélnek magyarul. Orbánról egyébként csak annyit tudnak, hogy kétharmada van, és elég megosztó Magyarországon. Mondom, hogy én is tudok dolgokat Norvégiáról. Például azt, hogy a norvég síugrók csalnak. Nevetve búcsúzunk.

Pár méterrel odébb két bácsi nevetését hallom. Miután elkapom az egészségügyi adat kifejezést, megszólítom őket. Jól gondolom, tényleg Ruszin-Szendi Romulusz tb-finanszírozott zsírleszívásáról beszélgetnek.