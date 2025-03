Nem valódi népszavazást, inkább egy nemzeti konzultációt jelentett be Magyar Péter

A március 15-i rendezvényen Magyar Péter meghirdette a „népszavazásszerű” kezdeményezést, 12 kérdésre várják a választ.

Azért biztos, hogy ez nem a klasszikus népszavazás lesz, mert a kérdések jó részét visszadobná a Nemzeti Választási Bizottság, azon az alapon, hogy költségvetési kérdéseket érint, amit nem lehet szavazásra bocsátani.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A következő kérdésekre lehet válaszolni:

Egyetért-e azzal, hogy

évi maximum 200 ezer forintig a nyugdíjasok szép-kártyát kapjanak, amit élelmiszerre, gyógyszervásárlásra és egészségmegőrzésre is lehet fordítani,

a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalék legyen,

az állam ne fordítson költségvetési forrást magánegészségügyi beruházás támogatására, és évi minimum 500 milliárd extra forrást adjon az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére,

a visszaszerzett nemzeti vagyont oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítsuk,

az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen,

az szja egységesen 9 százalékra csökkenjen,

újra bevezessék a kata adózási formát azokon a területeken, ahol korábban is megvolt,

5 milliárdos vagyon felett extra adófizetési kötelezettséget szabhassanak ki,

Magyarország az EU és a NATO tagja maradjon,

egy miniszterelnök csak két ciklusig, legfeljebb 8 évig tölthesse be hivatalát,

az önkormányzatok kapják vissza a hatásköreiket, az intézményeiket és forrásaikat az oktatási, egészségügyi és szociális területen,

a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió legyen, az országgyűlési képviselők fizetése feleződjön meg.

A plusz egy, hogy támogatják-e, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen.

A népszavazási kezdeményezést a „Nemzet Hangjának” nevezték el, Magyar pedig arról beszélt, az erre kapott válaszok alapján kormányoznának.

A kérdőívet minden 16 évnél idősebb kitöltheti online vagy személyesen, egy szavazóponton.

Magyar a februári évértékelőjében jelentette be, hogy olyan akciót jelent be, amilyen még nem volt. Korábban úgy tűnt, ez rendes népszavazás lesz (aminek a kérdéseit több körben is el lehet gáncsolni), most viszont kiderült, hogy mást képzelt el.

Még nem tudni, hogy ezekre a kérdésekre mikortól lehet válaszolni (az előregisztráció már elindult), mindenesetre egybeeshet a kormány véleménynyilvánító szavazásával, ami olyan lesz, mint a nemzeti konzultáció, de csak arra kell majd válaszolni, hogy akarjuk-e, hogy Ukrajna EU tag legyen vagy sem. A pontos kérdést még nem árulta el a miniszterelnök.

Magyar korábban közölte, az ukránokra vonatkozó kérdést azért veszi be a saját kérdéseik közé, hogy megspórolják a kormány kezdeményezésének költségét.