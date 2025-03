Orbán brüsszelezve írta újra a 12 pontot: március 15. percről percre

Jelentős szigorítás történt a (párt)állami ünnepségen, a Nemzeti Múzeum előtt, jelentik a helyszínről kollégáink. Már tavaly is az volt a helyzet, hogy a múzeumkertbe, a színpad elé csak a megfelelő karszalaggal rendelkezők mehettek be, de idén már a Kiskörút múzeum előtti részére se engednek be senkit, aki nem kapott fideszes karszalagot, beleértve ebbe a sajtó munkatársait is.

Frissítés: közben megtudtuk, hogy esetleg majd be lehet jutni nem regisztrált látogatóknak is a belső kordon mögé a Kiskörúton, amennyiben nem telik meg a benti rész a kezdésre.