Orbán radikális volt, Magyar középre lőtt – ilyen volt tavaly a nemzeti ünnep

Bő egy hónappal jártunk a kegyelmi botrány után, hárommal az önkormányzati- és EP-választások előtt.

2024. március 15-én az ünnepi hangulatra rárakott egy jókora lapáttal a politikai földcsuszamlás.

De mire készült akkor Orbán Viktor? Mit jelentett be Magyar Péter? Hol volt a „régi” ellenzék?

És hova jutottunk azóta?

A Fidesz-KDNP hajszálnyit erősödött, a Tisza Párt csöppnyit visszaesett – mutatja a legfrissebb Medián-felmérés. A Tisza így 46, a Fidesz pedig 37 százalékon áll a választani tudó biztos szavazók körében. A kisebb pártok közül a felmérés szerint egyedül a Mi Hazánknak van jó esélye, hogy mandátumot szerezzen, míg a Kutyapártot 1, a DK-t 2 százalék választja el az 5 százalékos parlamenti küszöbtől a biztos szavazók körében.

Nem hiszem, hogy kereken egy évvel ezelőtt bárki egy lyukas garast tett volna arra, hogy így fogunk állni.

Radikális ív, kevés újdonság

Orbán Viktor magához képest is radikális hangvételű beszédet tartott 2024. március 15-én a Múzeumkertben. Brüsszelnek azt üzente, hogy el fogjuk foglalni, a magyaroknak azt, hogy jó és rossz között kell választaniuk, az árulóknak azt, hogy el lesznek felejtve. Mindezt látványosan tette – visszatért Budapestre az előző évek vidéki haknijai után.

Nem volt túl könnyű helyzetben egy évvel ezelőtt, hiszen a kegyelmi botrány élénken élt a fejekben, elvesztette két fontos emberét (Novák Katalint és Varga Juditot), egy harmadikat pedig foggal-körömmel kellett védenie (Balog Zoltánt, akinek nagyobb baja nem is esett végül, néhány pozíciójától vált csak meg kelletlenül). Mindeközben hosszú idő után olyan támadási felület nyílt a Fideszen, ami a saját táborát is megérintette: a gyerekek ellen elkövetett bűncselekmények és azok eltussolása, mentegetése a kormánypárti szavazók körében is minimum aggodalomra adott okot.