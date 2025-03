Szánthó Miklós: Orbán átadta a vezetés stafétáját Trumpnak az ukrajnai békemisszióban

„It's time to Make Europe Great Again” címmel írt vendégcikket Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Washington Times nevű amerikai lapba, amiben nem állít kevesebbet, mint hogy:

„Kontinensünkön a béke közelebb van, mint valaha, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök átadta a vezetés stafétáját Trumpnak az ukrajnai békemisszióban. Mégis sötét fellegek gyülekeznek London és Párizs felett, ahol a Woke Hidra európai fejei összeesküvéseket szőnek, hogy meghosszabbítsák a vérontást, és politikailag korrupt mesterkedéseiket a USAID füstölgő romjai közül visszavezessék az Óvilágba”.

Az Origo szemlézte a cikket, amiben Szánthó arról is ír, hogy Magyarország és az Egyesült Államok között ideológiai összhang van, hiszen mindkét ország vezetője a „határok védelmére, a nemzeti érdekek elsődlegességére és a hagyományos értékek megőrzésére építi politikáját”. Velük szemben az európai elit ma már egyértelműen háborús mentalitást képvisel, Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron a Nagy-Britanniában hatalomra került, kifejezetten trockista Keir Starmerrel összefogva azon dolgozik, hogy meghosszabbítsák a háborút Ukrajnában – figyelmen kívül hagyva az új amerikai elnök egyértelmű szándékait” – írta a Fidesz formálisan civil szatellitszervezetének vezetője.

A cikk végén van egy kis promó is, Szánthó szerint „Európának vissza kell szereznie önbizalmát, csökkentenie kell a brüsszeli bürokrácia befolyását és gazdasági függetlenségre kell törekednie”, és ennek a folyamatnak lesz nagy lépése a májusi CPAC Hungary. A CPAC az amerikai republikánusok, elsősorban a párt trumpista jobboldalának éves nagy találkozója, aminek a kihelyezett európai fórumát három éve rendezte meg először az Alapjogokért Központ Budapesten.