Százezres tömeg tüntet Belgrádban Aleksandar Vučić és kormánya ellen

A novemberi, 15 ember halálát okozó újvidéki tragédia óta tartó tüntetések csúcspontjaként szombaton közel százezren tüntettek Szerbia fővárosában, Belgrádban Aleksandar Vučić szerb elnök kormánya és a korrupció ellen.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A Szabad Magyar Szó tudósításában arról írt, hogy a rendőrség becslései szerint a csúcsidőben mintegy 107 ezren voltak a köztársasági képviselőház előtti téren és a Slavija téren - más hírek ennél is nagyobb tömegről szóltak -, így minden bizonnyal ez az ország történetének legnagyobb tüntetése.

A demonstrációhoz vidékről, de még külföldről is csatlakoztak diákok és szimpatizánsok, sokan már pénteken megérkeztek Belgrádba. Szombaton a tüntetés miatt a teljes tömegközlekedést leállíttatta a belügyminisztérium.

Az Euronews tudósítása szerint sípszó, dobok és vuvuzelák zaja töltötte be a fővárost, sok tüntető a „Vége van!” feliratú transzparenst vitt magával, a tömeg pedig azt skandálta: „Pump it up”, ami az elmúlt négy hónap diáktüntetéseinek jelmondata lett.

Pénteken Aleksandar Vučić államfő sajtótájékoztatót tartott, megismételte, hogy az ország jövője nem az utcákon fog eldőlni, a döntéseket nem törvényellenes testületek fogják meghozni, ahogy ideiglenes, választások nélkül megalakítandó kormány sem lesz. A Magyar Szó cikke szerint azt is mondta, hogy a szombati tüntetés törvényellenes, mivel azt nem jelentették be. Korábban Vučić azt is állította, hogy a tüntetéseket külföldi hatalmak finanszírozzák.

A tüntető egyetemistákat sokan támogatásukról biztosították, például Német László, a belgrádi római katolikus főegyházmegye magyar származású, vajdasági születésű érseke, aki arról írt, hogy a tiltakozók bátorsága és eltökéltsége, amivel az igazságért és az igazságosságért harcolnak, egy jobb jövőbe vetett hit és remény jelei Szerbiában.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az illetékes szervek a tragédia kapcsán 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők követelései között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel, illetve szeretnék, ha felelősségre vonnák azokat is, akik a tüntetőkre támadtak az elmúlt hónapok során, továbbá szabadon engednék azokat a diákokat és tanárokat, akik ellen a tiltakozások miatt emeltek vádat, és 20 százalékkal megnövelnék a felsőoktatásra szánt költségvetési keretet.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A belgrádi eseményekről helyszíni riporttal is jelentkezünk.