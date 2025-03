Trumpék nem finanszírozzák tovább a Szabad Európa Rádiót

Hivatalossá vált, hogy a Trump adminisztráció leállítja a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió, az Amerika Hangja és a Szabad Ázsia Rádió finanszírozását is a U.S. Agency for Global Medián (USAGM) keresztül.

Trump már az első ciklusában is összetűzésbe került az USAGM-mel a szerkesztői függetlenség és a programok irányvonala miatt, a másodikban gyorsan döntésre vitte a dolgot.

A Szabad Európa Rádiót és testvérszervezetét, a Szabadság Rádiót az amerikai kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre azokba az országokba, ahol „a kormányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását”.

A Szabad Európa több mint 20 év szünet után 2020-ban indult újra Magyarországon, online újságként. Csák Gyula, a magyar kiadás vezetője akkor azt mondta a lapunknak, hogy „minden történet minden szereplőjét meg kell szólaltatnunk, és középen kell állnunk. Itt nincsen szó arról, hogy bármilyen amerikai külpolitikai célt kellene szolgálnunk. A Szabad Európa célja, hogy független, közszolgálati tartalmat biztosítson azokban az országokban, amikről az amerikai kongresszus úgy ítéli meg, hogy ott erre szükség van.”

Az újraindult Szabad Európához több erős sztori is kötődik itthon, de ha már a közszolgálat. A Szabad Európa hozott nyilvánosságra felvételeket például arról, hogy Bende Balázs, az MTVA akkori vezető szerkesztője azt mondja: a közmédiában nem az ellenzéket támogatják, és az anyagok készítése során ezt vegyék figyelembe.

A Szabad Európát tavaly télen minősítették Oroszországban Putyinék nem kívánatos szervezetnek, Fehéroroszországban 6 év börtönt kockázat az, aki előfizet rá. Itthon a kormányinfóról voltak kitiltva.