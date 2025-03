Zelenszkij: A világnak meg kell értenie, hogy Oroszország az egyetlen akadálya a békének

„Világosan látjuk, kik azok, akik késleltetik a békét és szándékosan húzzák az időt. A tűzszünet már életbe léphetett volna, de Oroszország mindent megtesz, hogy ezt megakadályozza” – írta az X-re posztolt hosszú bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Zelenszikij szombaton részt vett a Tettrekészek Koalíciójának online megbeszélésén.

„Ha Oroszország nem hajlandó együttműködni, akkor addig kell fokozni a nyomást, amíg meg nem teszi. Moszkva csak egy nyelvet ért. (...) Ez Oroszország háborúja, több mint három éve tart a teljes körű harc és pusztítás. Ennek megállításához nem elég a tárgyalás, aktív nyomásra van szükség. Erőteljes lépések nélkül a háború nem érhet véget. Ezért az Oroszország elleni szankciókat nemcsak fenntartani kell, hanem folyamatosan növelni is” – írta.

Zelenszkij szerint Putyin hazudik a világnak a harctéri helyzetről, különösen arról, ami a Kurszki régióban zajlik. Azt állítja, az ukrán erők továbbra is folytatják műveleteiket, stabilizálták a frontvonalat a Donyecki területen, különösen Pokrovszk térségében. „Putyin azt is mondja, hogy a tűzszünet »túl bonyolult«. Valójában minden teljes mértékben ellenőrizhető, erről már egyeztettünk az amerikaiakkal. A valóság az, hogy Putyin a dzsiddai tárgyalások után már egy hete elhúzza a háborút, és továbbra is ezt fogja tenni”.

Azt írta, világos álláspontot kell meghatároznunk a biztonsági garanciákról, amik kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a béke megbízható és tartós legyen. „Ki kell alakítani katonai egységeket, amik Európa jövőbeli fegyveres erőinek alapját fogják képezni. A béke sokkal megbízhatóbb lesz, ha európai csapatok lesznek a helyszínen, és az amerikai fél biztosítja a hátteret. Egyértelmű kötelezettségvállalásokra van szükség arról, hogy ez hogyan fog működni”. Az ukrán elnök szerint nem jó irány, hogy a békefenntartókkal kapcsolatban figyelembe veszik az oroszok véleményét.

„A csapatokat ukrán földre kell telepíteni. Ez Ukrajna biztonsági garanciája, és Európa biztonsági garanciája is. Ha Putyin külföldi alakulatokat akar Oroszország területére vinni, az az ő dolga. De nem az ő dolga, hogy Ukrajna és Európa biztonságáról döntsön”.

Arra kérte az európai vezetőket, hogy erősítsék meg az ukrán és a saját országuk légvédelmét is. „Európának saját fegyverkészletekre és a legmodernebb fegyverek előállítására képes ipari kapacitásra van szüksége. Nem tarthat 3–5 évig a lőszergyártás, amikor a védelmükről és biztonságukról van szó”.

Azzal zárta: „A világnak meg kell értenie, hogy Oroszország az egyetlen akadálya a békének. (...) Putyin sok éven át hazudott a világnak, azt állítva, hogy nem ő provokálta vagy hosszabbította meg ezt a háborút. De most, a tűzszünet kapcsán minden világossá vált. A háború valódi okozója az, aki felesleges feltételeket szab, hogy mindent bonyolítson és késleltessen. Putyin ezt teszi”. Majd arra kérte a megbeszélésen lévőket, hogy beszéljenek az Egyesült Államokkal és Trump elnökkel, hogy a leggyorsabban béke lehessen.