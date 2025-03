Több százan tiltakoztak Grönlandon az ellen, hogy az USA ellenőrzést szerezzen a sziget felett

Szombaton a kb. 57 ezer fős Grönlandon tüntetők százai vonultak utcára, hogy tiltakozzanak Donald Trump terve ellen, amivel az USA ellenőrzést szerezne a sziget felett.

A fővárosban tartott tüntetésen grönlandi zászlókat lengetve olyan feliratokat tartottak fel, mint „Tiszteld Grönland szuverenitását!”, „Nem vagyunk eladók!” és „Make America Go Away!”, utóbbival utalva Trump (Ronald Reagantől nyúlt) kampányszlogenjére, a Make America Great Again!-re.

Jens-Frederik Nielsen, a parlamenti választáson győztes jobboldali-liberális Demokraatit párt vezetője, az ügyvezető miniszterelnök, Mute B. Egede társaságában vezette a tüntetőket a Nuuk külvárosában található amerikai konzulátushoz, de Nuuk mellett más városokban is előfordultak tüntetők.

„Önmagunk akarunk lenni, és autonómiánk meg szabadságunk soha nem képezheti vita tárgyát” – mondta a demonstráción a dán közmédiának Nielsen, aki azt mondta: „A legkisebb esély sincs arra, hogy Trumppal tárgyaljak arról, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon. Grönland Grönland marad.” (Grönland egyébként egyelőre Dánia önkormányzattal rendelkező területe.) Egede a grönlandi Sermitsiaq napilapnak „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az amerikai elnök hozzáállását.

photo_camera Grönlandi tüntetők Nuukban. Fotó: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/AFP

Az elmúlt hónapokban Trump többször is említette, hogy ellenőrzést szeretne Grönland felett. Az amerikai elnök csütörtökön ismét előhozta az ötletet a NATO-főtitkár Mark Rutte társaságában tartott fehér házi találkozóján. Amikor egy újságíró megkérdezte a lehetséges annektálásról, Trump azt mondta: „Szerintem meg fog történni.” Azt mondta, a terület kulcsfontosságú az USA nemzetbiztonsága szempontjából, már most is vannak ott katonai bázisaik.

A grönlandi törvényhozók határozottan ellenzik Trump tervét, pénteken a grönlandi parlament öt pártjának vezetői közös nyilatkozatot adtak ki, amiben elutasították Trump kijelentéseit. „Mi (valamennyi pártvezető) nem tudjuk elfogadni az annektálásra és Grönland ellenőrzésére vonatkozó ismétlődő kijelentéseket. Pártvezetőkként elfogadhatatlannak tartjuk ezt a viselkedést barátokkal és szövetségesekkel szemben egy védelmi szövetségben” – írták. (DW)