A Pride-ot betiltó törvényjavaslat nem csak a szervezőket sújtaná pénzbüntetéssel, de a résztvevőket is

A parlament honlapján megjelent az a törvényjavaslat, amely alapján betiltanák a Pride-ot.

A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról című javaslat szerint a törvény azzal egészülne ki, hogy:

tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

Aki pedig megtévesztve a hatóságot mégis ilyen gyűlést tart vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”.

A javaslatban arról is írnak, hogy hogyan azonosítanák a szervezőket és résztvevőket:

„Szabálysértés elkövetésével gyanúsítható személy személyazonosságának megállapítása érdekében, ha az elkövető ismeretlen, a bíróság, a szabálysértési hatóság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben meghatározottak szerint az arcképelemző tevékenységet végző szerv arcképelemző tevékenységét veheti igénybe.”

photo_camera Fotó: FERENC ISZA/AFP

A javaslat szerint ha az elkövető a pénzbírságot 30 napon belül nem fizeti meg, „azt adók módjára kell behajtani, ha nincs helye elzárásra történő átváltoztatásnak, valamint közérdekű munkával sem váltotta azt meg vagy e törvény a közérdekű munkával történő megváltást kizárja.”

Az indoklásban azt írják, hogy a módosítás azért szükséges, mert „így biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. ”

A törvényjavaslatot Selmeczi Gabriella (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), Vejkey Imre (KDNP), Dunai Mónika (Fidesz), Hegedűs Barbara (Fidesz), Hollik István (KDNP) nyújtotta be. A törvény a kihirdetést követő napon lépne hatályba.

Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő.” Karácsony erre reagálva azt mondta, idén is lesz Pride Budapesten. A szervezők pedig azt mondták, Pride volt, van és lesz is. A Sziget megüzente, hogy kész befogadni a Pride-ot, ha betiltják. A magyarok többsége pedig egyébként nem tiltaná be.