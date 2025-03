A TASZ szerint veszélyes, hazug és jogsértő a Pride-ot betiltó törvényjavaslat

„Súlyosan jogsértő, ami ráadásul veszélyes és hazug is” – mondta a 444-nek Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza a hétfőn megjelent Pride-ot betiltó törvényjavaslat kapcsán.

A tervezet értelmében A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról című javaslat szerint a gyülekezési törvény azzal egészülne ki, hogy: tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

Hegyi szerint a javaslat sérti egyrészt a gyülekezési jogot. Azzal, hogy kifejezetten a Pride-ra van célozva, tartalmi alapon akarja megtiltani egy bizonyos témájú kiállás lehetőségét, valamint a jogegyenlőségért való kiállás lehetőségét is korlátozni akarja.

Emellett sérti a szülők nevelési szabadságát is, ami azt biztosítja nekik, hogy ők maguk eldöntsék, hogyan is viszonyulnak a Pride-hoz és az LMBTQ-közösséghez, és hogyan neveljék a gyerekeiket. „Toleranciára, elfogadásra és a Pride-on való részvételre, vagy akár éppen ellenkezőleg, a Pride-tól való távolmaradásra”. És persze sérti a gyerekek jogait is: megfosztja őket attól, hogy tájékozódjanak, és hogy saját önálló álláspontot alakítsanak ki közéleti és erkölcsi kérdésekben.

Egy meghatározott nézet, nevezetesen az LMBTQ-közösség jogegyenlősége melletti kiállást tiltja meg a javaslat, ez Hegyi szerint különösen veszélyessé teszi azt. „Ha elindulunk ezen az úton, akkor felvetődik a kérdés, hogy mi lesz holnap, meg holnapután? Melyik lesz a következő tüntetés, amit betiltanak pusztán azon az alapon, hogy az esetleg sokaknak ellenszenves, vagy éppen a kormányzat politikai érdekei úgy kívánják?”

A törvényjavaslat szerint aki megtévesztve a hatóságot mégis tart gyűlést vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. Vagyis végre nem ellopja a kormány a pénzünk, hanem értelmes dolgokra fordítja.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A tüntetőket a korábbi igazoltatás helyett egy arcfelismerő rendszerrel azonosítják és büntetik majd. „Eddig az volt, hogy akit igazoltatott a rendőrség és bizonyította azt az eljárásban, hogy az illető kifejezetten a tiltott gyűlésen való részvétel miatt volt ott az adott helyszínen, akkor vele szemben kiszabott bírságot. Ezután nem kellene igazoltatni sem senkit, hanem csak kitenni egy kamerát, amivel mindenkit felvesznek, aki tüntetésen vesz részt, és bárkivel szemben eljárást indítanak, bírságot szabnak ki” – mondta Hegyi.

Felmerül az a kérdés is, hogy ha a Mi Hazánk Mozgalom kimegy ellentüntetni, az is törvénysértő-e. Hegyi szerint igen. „A tiltás alapja, hogy tilos a homoszexualitásnak nemcsak a népszerűsítése, hanem a megjelenítése is. A Pride nyilván pozitív és a jogegyenlőség összefüggésében jeleníti meg ezt, de tulajdonképpen az ellentüntetésen is megjelenik, csak negatív fényben” – mondta, hozzátéve, hogy így az ellentüntetők gyülekezési joga is sérül.

Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő.” A Sziget ezután megüzente, hogy kész befogadni a Pride-ot, ha betiltják. Ezzel kapcsolatban Hegyi azt mondta, a törvényjavaslat a közterületen való gyűlésre vonatkozik, így magánterületen meg lehetne tartani a rendezvényt.

Karácsony Gergely főpolgármester is posztolt kedden, bejelentette, hogy lesz Pride, „még az is lehet, hogy nagyobb, mint valaha.”

Ahogy azt írtuk is, amennyiben ezt a törvényt elfogadják, majd a jogalkotó céljának megfelelően ennek segítségével megakadályozzák, hogy 2025-ben Budapesten az évek óta megszokott formában Pride-felvonulást lehessen tartani, a magyar szabadságnak és demokráciának vége. Az utóbbi 36-ban voltak jobb és rosszabb évek, de ez lehet a pont, ahol tényleg, megfellebbezhetetlenül vége. Egy olyan országban, amelynek polgárai nem egyformán gyakorolhatják a szabad gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való alapvető emberi jogot, egyikünk sem lehet szabad.