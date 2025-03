Egy melbourne-i nő az interneten akart eladni emberi lábujjakat, amiket kutyák öklendeztek fel

Bűnösnek vallotta magát egy melbourne-i bíróságon az a nő, aki azt tervezte, hogy emberi lábujjakat ad el az online feketepiacon, amiket kutyahányásban talált egy menhelyen, ahol dolgozott.

Joanna Kathlyn Kinman egy állatmenhelyen dolgozott, amikor 2024. februárjában két nem rég érkezett kutya emberi lábujjakat és egyéb emberi maradványokat öklendezett fel. A kutyákat gazdájuk halála után adták le a menhelyen. A férfi nevét nem közölték, csak annyit, hogy természetes halált halt, és a házi kedvencei csak ezután ettek a testéből. (Feltételezhetően azért, mert nem volt mit enniük, és éhesek voltak.)

Az ügyész elmondása szerint Kinman nem volt jelen, amikor a kutyák kihányták a maradványokat, hanem később kukázta ki őket.

„Két emberi lábujjat talált, hazavitte és egy formaldehidet tartalmazó edénybe tette őket” - mondta a tárgyaláson az ügyész.

Később Kinman a lányával beszélt arról, hogy el akarja adni a neten a lábujjakat, ahol akár 400 dollárt is kaphat értük. A rendőrség azonban meg nem nevezett forrásból kapott egy fülest, amikor pedig kiérkeztek Kinman házához, a nő mindent bevallott.

A rendőrök a lábujjak mellett találtak még a nőnél aligátor karmokat, madárkoponyát és a saját gyerekkori fogait is. Az is kiderült, hogy benne volt egy olyan ausztrál Facebook-csoportban, ahol csontokat és testrészeket árultak, sőt el is adta itt egy kiscica és egy kiskutya tetemeit, de azt nem árulta el, azokat honnan szerezte.

A maximális büntetés, amit kiszabhatnak Kinmanre, két év börtön, ítéletet majd azonban később hoznak. (Guardian)

