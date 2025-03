Karácsony Gergely: Lesz Pride Budapesten!

„Budapest nem hagyja magukra, megvédi mindazokat, akiknek volt is, van is bátorságuk kiállni az önbecsülésükért, kiállni a közösségükért, kiállni a szabadságért, a szerelem erejéért. Pride lesz! Még az is lehet, hogy nagyobb, mint valaha....” - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arra a hírre reagálva, hogy megjelent a Pride-ot betiltó törvényjavaslat.

Karácsonyon kívül a Momentum Mozgalom írta ki a Facebookra, hogy részt fognak venni a Pride-on, ami a törvényjavaslat szerint szintén szabálysértésnek fog minősülni. Az MKKP pedig április 12-re Legyen mindenki egyforma! jelszóval hirdetett Békemenetet.