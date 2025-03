Nekiment az ÁSZ Matolcsy alapítványának, és nagyon súlyos hiányosságokat állapítottak meg

Matolcsy távozása után jelentés készít az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az MNB alapítványi gazdálkodásáról, és a jelek szerint egészen durva hiányosságokat és komoly veszteségeket állapítottak meg - a jelentéstervezetet a Direkt36 szerezte meg, olvasható a Telexen.

A több mint 500 milliárd forintnyi, MNB alapítványokhoz került vagyonnal, amiről a Fidesz eleinte azt próbálta elhitetni, hogy az elvesztette közpénz jellegét, eszerint súlyos veszteségekkel gazdálkodtak, annyira, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány működése és fizetőképessége mostanra közvetlen veszélybe került.

Az ÁSZ-jelentése külön kitér arra, hogy az MNB alapítványa a befektetéseit egy „lényegében átláthatatlan, a valós vagyon értékelését szinte ellehetetlenítő” struktúrán keresztül hajtotta végre, és ebből sok milliárd forint Matolcsy György fiának környezetéhez, Matolcsy Ádám baráti társaságához került.

photo_camera Matolcsy Ádám és Matolcsy György Fotó: Németh Dániel/444

Miután Matolcsy Györgynek lejárt a megbízatása az MNB élén, utódja, a korábbi pénzügyminiszter, Varga Mihály azonnali személycseréket hajtott végre. Arról, hogy Matolcsyék hogyan sáfárkodtak az államtól kapott vagyonnal, legutóbb a Válasz Online közölt átfogó cikket. Ebben azt is megírták, hogy a bonyolult céghálóban és magántőkealapos kavarásokban Matolcsy Ádám, a jegybankelnök fia Kovács Petra álnéven adott utasításokat. A Válasz szerint több százmilliárdos korrupciós gyanú merülhet fel, és logikus lenne, ha az MNB új, Varga Mihály-féle vezetése a Btk.-t hívná segítségül.

Jelentéstervezetében az ÁSZ is felhívja rá a figyelmet, hogy az ellenőrzött szervezetek vezetői kötelesek intézkedési tervet készíteni a megfogalmazott megállapításokkal kapcsolatban, és ha az nem elfogadható, akár büntető- vagy fegyelmi eljárás is kezdeményezhető - egyelőre azonban az ÁSZ tervezetére még észrevételeket tehetnek, így a Számvevőszék jelentése várhatóan csak néhány hét múlva lesz végleges.

Az azonban már a Direkt36 által megszerzett tervezetből is világos, hogy a Matolcsy-korszak alapítványi vagyongazdálkodása a Számvevőszék szerint is nagyon súlyos kritikákkal illethető. Miközben az államtól több mint 400 milliárd forintnyi vagyont kaptak (ezt egészíthette ki a baráti MBH-ból kapott nagy összegű hitel), ezt a hatalmas összeget rosszul, kockázatosan és átláthatatlanul fektették be, ami miatt a vagyon mára jelentősen csökkent, miközben a pénzből Matolcsy Ádám környezetéhez kötődő cégek részesültek.

Az ÁSZ megállapítása szerint a kapott vagyon kezelésére egy országokon átívelő, rendkívül bonyolult céghálót építettek fel. Erre az ellenőrzés során nem találtak racionális indokokat, azt pedig kifejezetten az alapítói célokkal ellentétes volt a jelentéstervezet szerint, hogy mindezt magántőkealapok közbeiktatásával valósították meg.

„A magántőkealapra vonatkozó szabályok ismeretében felveti, hogy létrejöttének célja a befektetés közérdeklődés elől történő elrejtése lehetett”

- állapítja meg az ÁSZ az Optima egyik két héttel egy sokmilliárdos tranzakció előtt létrehozott magántőkealapjával kapcsolatban.

Az ÁSZ részletesen foglalkozik két olyan ingatlanbefektetéssel, amiből Matolcsy Ádám érdekkörei járhattak jól. Az egyik ilyen a balatonakarattyai BOKK-beruházás, ahol Matolcsy haveri cégeivel nagyjából 4,6 milliárd forint értékben szerződtek. Ebben az esetben ugyanannak a Somlai Bálintnak (Matolcsy Ádám baráti körének egyik ingatlanos tagja) a cégei voltak a kedvezményezettek, mint a budai Várban épült Burg Hotelnél. Utóbbinál a szerződések összértékének 99 százalékára, 8,5 milliárd forintra szerződött le az MNB alapítványi céghálója a Somlai érdekeltségébe tartozó cégekkel.