Poloskázás után, újfajta népszavazásszerűség előtt

Március 15.

2025-ben egy politikailag kettészakadt ország ünnepelte március 15-ét. Se a Tisza Párt, se a Fidesz szimpatizánsai nem akarnak belegondolni abba, hogy mi lesz, ha nem ők nyerik a 2026-os választást. Videós nagyriportunk az idei nemzeti ünnepről itt nézhető meg.

Szombaton a nap eseményeit természetesen végig követtük: délelőtt ott voltunk Orbán Viktor „ünnepi” beszédén, és mint elemzésünkben írtuk, Orbán a szabadságra hivatkozva a legsötétebb uszítások nyelvét kezdte el használni. A legnagyobb felháborodást azzal váltotta ki a miniszterelnök, ahogy poloskákhoz hasonlította a kormány számára nem szimpatikus bírókat, civileket, politikusokat és újságírókat. Bár a kormányközeli elemző szerint ezen kiakadni műbalhé, azért sokaknak ruandai és hasonló párhuzamok jutottak eszébe az újabb mélypontról, és tiltakozott a Magyar Bírói Egyesület is. A poloskázás logikájáról és mikéntjéről Uj Péter is írt vasárnap, összefoglaló jellegű cikke itt olvasható. A Nemzeti Múzeum előtt összegyűlt tömegben voltak, akik elmondásuk szerint Orbán-ellenes transzparens miatt hívták ki a rendőröket, míg egy putyinista patrióta deportálást emlegetve rontott a Orbán beszédére sípokkal érkezőkre.

Orbán amúgy a 12 pontot is újraírta szombatra, és Ungváry Krisztián történész szerint nettó aljasság, ahogy Ukrajna ügyét ebbe belekeverte a miniszterelnök. Közben a kormány nagy erőkkel készül az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló szavazás indítására, már kész vannak a szavazólapok is.

Szombat délután következett az Orbánnál jóval nagyobb tömeget megmozgató Magyar Péter: a Tisza profi, de talányos rendezvényén Magyar egyfajta nem hivatalos népszavazási projektet is bejelentett, és az eddigieknél sokkal keményebben támadta Orbánt. Magyar az esemény után arról beszélt a 444-nek, hogy a szavazásuk szerinte nem egy újabb nemzeti konzultáció lesz majd, mivel olyan kérdések szerepelnek majd benne, amik valóban érintik az embereket, és megosztó kérdések is vannak köztük.

Megnéztük még a Mi Hazánk rendezvényét, és az ünnepi időszakhoz kapcsolódott az a hírünk is, hogy a Mazsihisz kénytelen volt megint ugyanazon antiszemita írók állami kitüntetése ellen tiltakozni, mint pár évvel ezelőtt, az MTI pedig nem volt hajlandó lehozni a közleményüket.

Megírtuk emellett, hogy bár a Kósa Lajos által megosztott képeken pont kitakarták, de a fideszes képviselő az orosz főkonzul társaságában koszorúzott március 15-én, hogy Dunakeszi díszpolgára lett Szijjártó Péter, valamint hogy Szánthó Miklós azt állította, hogy Orbán átadta a vezetés stafétáját Trumpnak az ukrajnai békemisszióban.

Hétfő reggeli cikkünkben pedig Nagy Boldizsár nemzetközi jogász segített értelmezni, ami a kormány legutóbbi, kitiltásos ötletéből egyelőre megérthető.

Világ

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Hatalmas, többszázezres tüntetést tartottak szombaton Belgrádban, amire Vučić is már csak annyit tudott reagálni, hogy meg kell változniuk. A tüntetőket támogatásáról biztosította korábban Német László, a belgrádi római katolikus főegyházmegye magyar származású, vajdasági születésű érseke, pápaválasztó bíboros is.

Súlyos tragédia történt a hétvégén Észak-Macedóniában, ahol egy szórakozóhelyen ütött ki tűz, több tucat halálos áldozatot követelve.

Londonban folytatódott további a nyugati, de USA nélküli összefogás Ukrajna támogatására, a brit miniszterelnök szerint operatív fázisba lép a Tettrekészek Koalíciója, míg Zelenszkij ismét megüzente: a világnak meg kell értenie, hogy Oroszország az egyetlen akadálya a békének.

Közben Trump korlátozta az orosz-ukrán ügyekkel foglalkozó különmegbízott jogköreit, miután az oroszok szerint túl jók a kapcsolatai Kijevvel, és leállította az amerikai kormány a Szabad Európa Rádió finanszírozását is. Amerikai hír volt még, hogy a légierő jemeni célpontokat bombázott, Grönlandon közben a trumpi fenyegetések ellen tüntettek, és a bírósági tiltás ellenére több száz venezuelait deportáltak az országból. Hosszabban írtunk arról is, hogy a magvakból préselt növényi olaj ellen is háborút indított az új amerikai kormány.

Jó

photo_camera Fotó: Rudolf Karancsi-Albert

Belső nézőpontból, egy akkugyári munkás elbeszélésén keresztül érzékelhetjük a kiszolgáltatottság, a szegénység, a kényszerű összezártság élményét Bálity Csaba novellájában. Volt Hangover is, melyben Kanada Káosz rakott össze egy mixet, melyet a Decolonize Your Mind Society hangzása inspirált, és feltettük azt a kérdést is, hogy miért nem írta meg fél éve senki, amikor egy youtuber 12 ezerszer mondta ki egymás után, hogy Jákob Zoli.

Podcast

Volt Borízű, hétfőn jön majd a rövidített, ingyenes verzió, a Qubit podcastjában pedig Antal Miklós ökológiai közgazdásszal a munka és a szabadidő elmosódó határairól és a hazai termelékenységi ugrás esélyeiről beszélgettek.