Trump elkezdte leépíteni a legnagyobb és legrégebbi nemzetközi műsorszolgáltatót, az Amerika Hangját

Donald Trump végrehajtási rendeletet írt alá az Amerika Hangja (Voice of America - VOA), a legnagyobb és legrégebbi amerikai finanszírozású nemzetközi műsorszolgáltató leépítéséről. A VOA 47 nyelven készít digitális, televíziós és rádiós tartalmakat, amelyeket világszerte terjesztenek.

A Fehér Ház közleménye szerint a rendelet „biztosítja, hogy az adófizetők többé ne lógjanak a radikális propaganda horgán”, valamint idézeteket tartalmazott a műsorszolgáltatót bíráló politikusoktól és a jobboldali médiától.

Az elnök rendelete a VOA anyavállalatát, a US Agency for Global Media-t (USAGM) célozza, amely olyan nonprofit szervezeteket is finanszíroz, mint a Szabad Európa Rádió és a Szabad Ázsia Rádió, amelyeket eredetileg a kommunizmus elleni küzdelemre hoztak létre. A rendelet azt mondja a vezetőknek, hogy „csökkentsék a teljesítményt a törvény által előírt minimális jelenlétre és funkcióra”.

A VOA-t, amely még mindig elsősorban rádiószolgálat, a második világháború alatt hozták létre a náci propaganda ellensúlyozására. Jelenleg hetente több százmillió embert érnek el világszerte.

Mike Abramowitz, a VOA igazgatója elmondta, hogy őt és gyakorlatilag a teljes 1300 fős személyzetét fizetett szabadságra küldték.

Abramowitz azt mondta, hogy a VOA az utasítás miatt nem tudja ellátni „létfontosságú küldetését, különösen ma, amikor Amerika ellenfelei, mint Irán, Kína és Oroszország, dollármilliárdokat áldoznak hamis narratívák létrehozására, hogy lejárassák az Egyesült Államokat”.

A dolgozókat e-mailben értesítették, a külsős újságíróknak pedig azt mondták, hogy nincs pénz kifizetni őket. Az e-mailek között olyan is szerepelt, amit a Szabad Ázsia és a Szabad Európa Rádió vezetésének küldtek arról, hogy a szövetségi támogatásukat megszüntették. Erről itt írtunk bővebben.

National Press Club, az amerikai újságírók vezető képviseleti csoportja szerint a rendelet „aláássa Amerika régóta fennálló elkötelezettségét a szabad és független sajtó mellett”. Hozzátette: „Ha egy egész szerkesztőséget egyik napról a másikra félre lehet állítani, mit mond ez a sajtószabadság helyzetéről? Egy egész intézményt szerelnek le darabról darabra. Ez nem csak egy személyzeti döntés - ez egy alapvető váltás, amely veszélyezteti a VOA független újságírás jövőjét.”

A Cseh Köztársaság külügyminisztere, Jan Lipavský azt mondta, reméli, hogy az Európai Unió segíthet a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió prágai működésének fenntartásában.

Elmondta, hogy hétfőn az európai külügyminiszterek találkozóján fel fogja kérni az európai külügyminisztereket, hogy találjanak módot a műsorszolgáltató működésének legalább részleges fenntartására. (BBC)