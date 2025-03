Túl gyorsan tiltaná be a Fidesz a Pride-ot, addig le sem ér az ereszen az alaptörvény újabb módosítása

Mint megírtuk, a Fidesz rendkívüli eljárásban akarja tárgyalni a Pride betiltását, így már kedden szavaznának a gyülekezési törvény módosításáról. Mint azonban a HVG írja, ezzel magukat is megelőzik, így ugyanis előbb tiltanak, minthogy elfogadnák azt az Alaptörvény-módosítást, ami lehetővé tenné a gyülekezési jog korlátozását.

A felvonulás, úgyis mint gyülekezési jog, az alapjogok közé tartozik, így azt nem lehetne csak úgy egy országgyűlési szavazással eltörölni. Bár mint azt a TASZ részletesebben is kifejtette, a Pride betiltása ettől függetlenül is jogsértő lehet, ezt jogtechnikailag a kormánypárt úgy kívánja pro forma megoldani, hogy ismét módosítják az Alaptörvényt.

A módosítással a “gyermekek védelmét” az élethez való jogon kívül minden más alapjog elé helyeznének, erre alapozva pedig tilos lenne olyan gyűlést tartani, ami a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Márpedig a Fidesz szerint a homoszexualitás bármiféle megjelenítése tilos a gyermekek számára.

Ez az alaptörvény-módosítás azonban kedden még nem kerülhet napirendre, így a kormánypárt a saját alaptörvényét is jó eséllyel megsértve készül átnyomni a tiltást, amikor azt kedden rendkívüli sürgősséggel megszavaztatják magukkal.

A törvényjavaslat értelmében, aki a jövőben mégis ilyen gyűlést tart, de az is, aki csak részt vesz rajta, szabálysértést követ el. A hatóságok arcképelemző eszközökkel azonosíthatják a szabálysértőket, akikre pénzbírságot is kiszabhatnak. Korábban a Fidesz terroristákra és nemzetközi bűnözőkre hivatkozva hozta azt a törvényt, aminek alapján most a Pride-on felvonulók arcát azonosíthatják majd be a rendőrök. A témával kapcsolatban két szerzőnk is írt publicisztikát, a cikkeket itt és itt lehet elolvasni.