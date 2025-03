A DK valódi népszavazást kezdeményez az ukrán EU-csatlakozásról

Országos népszavazást kezdeményez Ukrajna EU-csatlakozásáról a Demokratikus Koalíció, jelentette be Dobrev Klára. A párt kedden be is nyújtotta a Nemzeti Választási Bizottságnak a kérdést, ami úgy szól, hogy

„Támogatja-e Ön, hogy Ukrajna a csatlakozási feltételek teljesítése esetén az Európai Unió tagja legyen?”

Dobrev szerint össze fogják gyűjteni a szükséges aláírásokat, és ha megtartják a népszavazást, akkor az igen mellett fognak kampányolni, mert „a magyaroknak is egy békés, stabil, európai Ukrajna jelenti a legnagyobb biztonságot.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyet a magyar jobboldal belpolitikai csatározásokra használja, az emberek véleménye pedig, úgy tűnik, hogy nem érdekli őket, tette hozzá. Dobrev szerint