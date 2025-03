A Margit hídra vonulnak a tüntetők a Parlament elől

Cikkünk folyamatosan frissül.

Kedd délután nagyjából 1000-1500 ember sétálhatott át a Kossuth tér elől a Margit hídra, ahol leállították a forgalmat is. Kevéssel korábban a Kossuth téren, a Parlament előtt a Momentum szervezett tüntetést Pride villámgyorsan levezényelt betiltása miatt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A helyszínen a párt politikusai arról beszéltek, hogy ez az első, figyelmeztető blokádjuk a hídon, és egy órán át fog tartani. A hídon nagyjából 20 perc után kezdte el a rendőrség figyelmeztetni a jelenlévőket, de csak heves fütty, majd "a magyar rendőrök velünk van skandálás" volt a tüntetők válasza.

Az előre közölt egy óra során azért fogyatkozott a tömeg, helyszíni tudósítónk szerint bő 40 perc után pár száz ember lehetett még a hídon, és ekkor már a rendőrség figyelmeztetését sem lehetett többet hallani. Előfordult a „nem vagyunk poloskák, emberek vagyunk” és a „mocskos Fidesz” skandálás is.

A hídon összegyűlt tüntetőkhöz bő 50 perc után Hadházy Ákos szólt, aki azt mondta, hogy békésnek és elszántnak kell maradniuk: olyan dolgokat kell tenniük, ami fáj a hatalomnak, de erőszakosnak nem szabad lenni. Szerinte a legfontosabb feladat, hogy legközelebb sokkal többen legyenek. Ezután kevéssel a Kossuth nótát énekelték el:

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Közben letelt az eredetileg mondott egy óra, és Hadházy Ákos ismét megpróbálta hazaküldeni a tüntetőket, mondván, hogy ma még nincsenek elegen, és most azon kell gondolkozniuk, hogy legközelebb hogyan lehetnek többen. Ezután szép lassan, de oszladozni kezdett a tömeg, még többen elindultak hazafele.

A tüntetés a Parlament előtt

A Kossuth térre szervezett tüntetés egyik felszólalója, Bedő Dávid a kezdés előtt arról beszélt tudósítónknak, hogy szerinte nem az a fontos, hányan jöttek ki, hanem hogy jelezzék, ez már a putyinizálódás útja, nincs már miért óvatosnak lenni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Ma még csak a Pride-ot tiltják be, ki tudja, jövőre már bármilyen ellenzéki tüntetésre húzzák rá” – mondta a törvényről. Hozzátette, hogy szerinte nem feltétlen a parlamenti pártoknak kellene hasonló tüntetéseket szervezni, de mivel más nem lépett tegnap, úgy érezték, hogy muszáj valamit szervezniük. Azóta amúgy bejelentettek egy másik tüntetést is, fél hétre, a Szabadság térre. A momentumos politikus nem sok reményt fűz ahhoz, hogy Sulyok Tamás visszadobja a törvényt.

A színpadon elsőnek Lőcsei Lajos képviselő szólalt fel, és többek között arról beszélt, hogy nem hagyhatjuk, hogy „ezek a helytartók további jogfosztásokat kövessenek el.” Üzent azoknak a magukat ellenzékieknek valló politikusoknak, akik ma szemrebbenés nélkül nézték végig, ami történt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Bedő Dávid is azzal kezdte felszólalását, hogy nincs hova hátrálni: 15 éve érzik ezt a szorongató érzést, ahogy napról napra kis lépésekben veszik el a szabadságukat az országban. De az elmúlt egy hónapban valami megváltozott: Orbán Viktor évértékelője óta világos, hogy ez a rendszer egyre inkább durvulni fog, addig, amíg azt hagyják.

24 óra alatt vertek át a parlamenten egy törvényt, tette hozzá Bedő, ami ez egyik legalapvetőbb jogától fosztotta meg az embereket.

Bedő Dávid ideje kimondani, hogy itt fasiszta állampárt irányít: a fasizmus akkor is fasizmus, amikor nem táborba zárnak minket, hanem a négy fal közé.

Bedő megígérte azt is, hogy a Momentum tagjai ott lesznek a Pride-on, mire a tömeg skandálni kezdte, hogy ott lesznek. A politikus elmondta azt is, hogy létrehoznak egy alapot, amibe remélhetőleg mások is tesznek majd pénzt, és ebből segítenek majd mindenkinek, akit esetleg megbírságolnak.

Utolsóként Hadházy Ákos szólalt fel, aki arról beszélt, hogy minden rosszban van valami jó: a mai hírben szerinte az, hogy a hatalom úgy érezheti, hogy bajban vannak, nem jók a számaik, és az eddigi propaganda nem elegendő. Tudják azt is, hogy megnőtt annyira az elégedetlenség, amihez már nincs elég rendőrük.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy elmondta azt is, hogy a ma elfogadott törvény nem egyszerűen a meleg- és Pride-ellenes törvény, hanem demokráciaellenes törvény: a kínai típusú technofasizmus törvénye, amivel átírták a gyülekezési törvényt. Természetesen kiállnak a meleg honfitársaik mellett is, de mellette meg kell akadályozni, ami történik, és vissza kell állítani a demokráciát.

Hadházy szerint a most elfogadott törvény arról szól, hogy „mi fog történni jövő áprilisban, az elcsalt választás másnapján”, és hogy mi fog történni az előtte lévő napokban. Nekik teljesen mindegy, hogy idén júliusban mi történik, tette hozzá az ellenzéki politikus.

A politikus szerint az a kulcskérdés, hogy lehet-e elégséges tömeget létrehozni, hogy megállítsák a hatalmat azon az úton, amit a demokráciától a hibrid rezsimen keresztül a diktatúráig jár be. Négy éve szerinte időben lettek volna, ha van elég tömeg. És szerinte most, ezekben a hetekben-hónapokban lehet az utolsó lehetőség, és ha most nem teszik meg, a következő választás után még sokkal nehezebb lesz. Hadházy is közölte, hogy menni fog a Pride-ra, de azzal egyedül annyi a baj, hogy még soká van, és addig még jöhetnek további durva lépések a kormánytól.

Hadházy szerint a következő hetekben azon kell dolgozni, hogy a propagandánál érjenek el eredményeket. Békés, de határozott nyomásgyakorlásra lesz szükség, ahhoz hogy elérjék, amit akarnak, mondta még el. Hadházy ezután arra hívta az embereket, hogy egy órára foglalják el a Margit hidat egy órára, megmutatva, hogy mit kell csinálni a következő időszakban.

A szavazás

136 igennel és 27 nemmel, tartózkodás nélkül szavazta meg kedd délután az Országgyűlés a Pride betiltására vonatkozó törvénymódosító javaslatot, ami a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza a gyülekezési jogot. A Momentum már hétfőn, a módosító javaslat megjelenése után tüntetést hirdetett a Kossuth térre, azzal a felszólítással:

„Az állampárt újabb lépést tesz a putyini diktatúra felé, arcfelismerő szoftvert vetnek be azok ellen, akik fel merik emelni a hangjukat a rendszer, az elnyomás ellen. Mert ezt jelenti a gyülekezési jog korlátozása, amit egyetlen nap alatt tolnak át az Országgyűlésen. Éppen ezért ennek a szégyenteljes törvénynek az állampárti megszavazása után tüntessünk a Kossuth téren, álljunk ki közösen a szabadságunk mellett és mutassuk meg, hogy van, amit nem vehetnek el tőlünk!”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Momentum-frakció és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a törvény megszavazásakor is akciózott: szórólapokat dobáltak, rajtuk a csókolódzó Orbán Viktorral és Vlagyimir Putyinnal, és füstbombákat gyújtottak.

Előzmények

Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”.

A most elfogadott törvénymódosító értelmében tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert „így biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. ”

Aki tehát ilyen gyűlést tart vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. Külön aggályos, hogy a hatóságok arcképelemző eszközökkel azonosíthatják a szabálysértőket.

A Budapest Pride szervezői korábban azt írták: Orbán Viktorék terve nem gyermekvédelem, hanem fasizmus. Azt írták, ha gumiszabályokkal próbálják meg korlátozni az állampolgárok békés tüntetéshez való jogát, abból az lesz, hogy bármilyen tüntetést bármilyen mondvacsinált okkal be lehet majd tiltani. „Szintet lép a fasizálódás, ha a végén már csak az vonulhat fel az utcán, aki a hatalmon lévőket élteti”.

A TASZ álláspontja szerint pedig veszélyes, hazug és jogsértő a Pride-ot betiltó törvényjavaslat.