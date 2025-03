A Jobbik is meg fogja szavazni a Pride-törvényt

Erről beszélt legalábbis Ander Balázs, a párt vezérszónoka A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló összevont vitában.

Ander többek közt kifejtette, hogy álláspontjuk szerint a Pride-felvonulás „árt a melegeknek”, illetve „kontraproduktív”, ugyanis az azon megjelenő „exhibicionista elemek melegágyat képeznek az ellenszenvnek” , ami „alapot adhat mások megbélyegzésére is”.

Ander jelezte, hogy a Jobbik meg fogja szavazni a törvényjavaslatot, azonban kritizálták például azt, hogy az arcfelismerő rendszer használatával lépünk egyet a „digitális megfigyelőállam” irányába, ami szerintük egyfajta orwelli jövőképet vetít elénk (a digitalizáció elleni fellépés egyébként a Mi Hazánk egyik markáns témája).

Ander beszélt arról is, hogy a Pride „az elmúlt években többször vált a magyar szuverenitás megtiprásává”, mert olyan politikai aktorok (Pressmannra gondolt) kapcsolódtak be, akik ezeket a célokat, amiket „jóemberkedően emlegetni szoktak, egészen biztosan kontrakarikírozta”. Ander szerint, „ez ellen a fellépés teljesen jogos”, de azt is jelezte, hogy a kormánypártok részéről is egy identitáspolitikai polgárháborús játszma része az, ami jelenleg történik.

A Jobbik után a Mi Hazánk vezérszónoka, Novák Előd következett, az átmenet pedig organikus volt, a gondolatmenet nagyjából megegyezett, csak a hangvétel volt egy kicsit erősebb.

Végre! - kezdte felszólalását Novák, aki arra emlékeztetett mindenkit, hogy a kormány nem 24 óra alatt nyomja át ezt a törvényt, ők (mármint a Mi Hazánk) ugyanis évek óta nyomatják azt, most viszont végre sikerült rákényszeríteniük a kormányt arra, hogy betiltsák a Pride-ot. Talán nem meglepő ezek után, hogy a Mi Hazánk sem támasztott érdemi kifogásokat a törvénymódosítással szemben.

A hétfőn benyújtott törvényjavaslat – amit már ma át is nyomna a Fidesz a parlamenten – a „gyermekvédelemre” hivatkozva módosítana több jogszabályt, például a gyülekezési jogról szólót kiegészítené azzal, hogy tilos az olyan gyűlés, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért.

A TASZ szerint veszélyes, hazug és jogsértő a Pride-ot betiltó törvényjavaslat. A témával kapcsolatban két szerzőnk is írt publicisztikát, a cikkeket itt és itt lehet elolvasni.

A Momentum délután 5 órára hirdetett tüntetést a Kossuth térre a gyülekezési jog védelmében.