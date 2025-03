Alkotmánysértőnek találta egy szövetségi bíró Elon Musk szerepvállalását a USAID leállításában

Egy szövetségi bíró kedden kimondta, hogy Elon Musk és a DOGE-projektet megvalósító csapata erőfeszítése az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) végleges bezárására „valószínűleg többféle módon sértette az alkotmányt”. Theodore D. Chuang, az Egyesült Államok Maryland kerületi bíróságának bírája szerint Musk és csapata olyan lépéseket tett, amely megfosztotta a Kongresszust az általa létrehozott ügynökség felügyeletének, így feloszlatásának jogától, írja a New York Times.

A lap azt írja, ez lehet az első alkalom, hogy egy bíró közvetlenül Muskot és DOGE-projektet korlátozza. Chuang ítélete azon a megállapításon alapult, hogy Musk az Egyesült Államok kvázi tisztviselőjeként járt el anélkül, hogy Trump elnök megfelelően kinevezte volna.

Chuang azt írta, hogy meg nem nevezett USAID-dolgozók egy csoportja indított pert az USAID lerombolása miatt. Egyetértett az állításukkal, miszerint Musk gyors pozícióba kerülése a végrehajtó ügynökségek felett minden bizonnyal megsértette az alkotmány kinevezési záradékát.

A bíró emellett elrendelte az ügynökség működésének részleges visszaállítását – bár ez a haladék valószínűleg átmeneti. Megparancsolta Muskéknak, hogy állítsák vissza az e-mailekhez való hozzáférést az összes jelenlegi USAID-munkavállalónak, beleértve a fizetett szabadságon lévőket is. Arra is utasította Muskot és csapatát, hogy nyújtsanak be tervet az alkalmazottak újbóli elhelyezésére, és megtiltotta, hogy Musk „az USAID leállításával kapcsolatos” további munkákban vegyen részt.

Tekintettel arra, hogy az ügynökség munkaerő-állományának és szerződéseinek nagy részét már felbontották, nem világos, milyen hatással lesz a bírói döntés. Az ügynökségnek továbbra is csak egy csontváza dolgozik, jegyzi meg a lap.

Nemcsak Elon Musk, hanem Donald Trump intézkedéseit is több bírói döntés blokkolta az elmúlt hetekben. Az elnök éppen ma jutott el oda, hogy olyan intenzív támadást indítson egy, az ő egyik bevándorlók kitelepítéséről rendelkező döntését blokkoló bíró ellen, radikális baloldali őrültnek, bajkeverőnek és agitátornak nevezve őt, valamint kezdeményezve elleni jogi lépéseket, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elnökének is meg kellett szólalnia, hogy helyretegye az elnököt.