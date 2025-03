Az átfogó izraeli támadásnak már 400-nál több gázai áldozata van a palesztinok szerint

Kedd délután a palesztin egészségügyi hatóságok arról számoltak be, hogy már több mint 400 halálos áldozata van a hajnali izraeli támadásnak. A Reuters szerint a kialakult helyzet a két hónapja életbe lépett tűzszünet teljes összeomlásával fenyeget (a tűzszünet hátteréről januárban itt írtunk bővebben).

A hajnali légicsapások után Izrael azt közölte, hogy a Hamász által fogva tartott túszok kiszabadítása érdekében vetett be katonai erőt. A 2023. október 7-i, Izrael elleni támadás során elfogott mintegy 250 túsz közül 59-et még ma is őrző palesztin fegyveres csoport azzal vádolta Izraelt, hogy megszegi a tűzszünetet, és veszélyezteti a közvetítők erőfeszítéseit az állandó fegyverszünet biztosítására. A légicsapások mellett harckocsik is támadást indítottak, a Reuters által megkeresett gázai szemtanúk szerint az izraeli tankok a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban lőttek területeket.

Izrael miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu azt mondta, felszólította a hadsereget, hogy „lépjenek fel erőteljesen” a Hamász ellen, válaszul arra, hogy a csoport megtagadta a megmaradt túszok szabadon bocsátását, és elutasította a további tűzszüneti javaslatokat.

Az izraeli hadsereg (IDF) megelőző offenzívának minősítette a támadásokat. Közlésük szerint céljuk a Hamász azon képességének meghiúsítása, hogy támadásokat indítson Izrael ellen, valamint hogy újjáépítse és felfegyverezze erőit. Azt mondta, hogy a Hamászhoz tartozó „középrangú katonai parancsnokokat, vezetői tisztviselőket és terrorista infrastruktúrát” vette célba az izraeli támadás.

Szemtanúk elmondása szerint azonban a légicsapások olyan otthonokat és sátortáborokat is sújtottak a Gázai övezet északi végétől a déliig, amelyekben civilek laktak, valamint izraeli tankok a határvonalon át az enklávéba ágyúztak. „A pokol éjszakája volt. Olyan érzés volt, mint a háború első napjaiban” – idézett a Reuters egy ötgyermekes gázai édesanyát.

photo_camera Gáza 2025. március 18-án, a hajnali légitámadás után Fotó: MAJDI FATHI/NurPhoto via AFP

A Hamász tájékoztatása szerint az otthonaikat ért légicsapásokban meghalt mások mellett Essam Addalees, a Hamász kormányának tényleges vezetője, Ahmed Al-Hetta igazságügyi miniszter-helyettes és Mahmúd Abu Watfa belügyminiszter-helyettes, a Hamász által irányított biztonsági szolgálatok vezetője.

Egyiptom, a januárban megkötött tűzszüneti megállapodás egyik közvetítője önmérsékletre szólított fel, és sürgette az összes felet, hogy dolgozzanak a tartós megállapodás érdekében.

Karoline Leavitt amerikai elnöki szóvivő azt mondta, hogy az izraeli vezetés egyeztetett az amerikai kormánnyal a csapás előtt. „Donald Trump egyértelművé tette, hogy mindenki megfizeti az árát, aki Izraelt vagy az Egyesült Államokat akarja terrorizálni” – közölte a Fehér Ház.