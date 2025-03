Az EU vizsgálja a Szabad Európa Rádió finanszírozásának lehetőségét

Miután hivatalos lett, hogy a Trump adminisztráció leállítja a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió, az Amerika Hangja (Voice of America - VOA) és a Szabad Ázsia Rádió finanszírozását is a U.S. Agency for Global Medián (USAGM) keresztül, Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője közölte, hogy az Európai Unió megvizsgálja a Szabad Európa Rádió finanszírozásának lehetőségét.

A Brussels Times azt írja, Kallas és a 27 EU-tagállam külügyminiszterei most a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió lehetséges pénzügyi hiányosságairól tárgyaltak.

Az észt Kallas „szomorúnak” nevezte a hírt, hogy az amerikai kormány megvonja pénzügyi támogatását a rádiótól, amit „a demokrácia jelzőfényének” nevezett.

photo_camera Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A Fehér Ház megvédte a finanszírozás leállítását, mondván, hogy ezzel „biztosítják, hogy az adófizetőknek többé ne kelljen a radikális propagandáért fizetniük”.

A Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádiót a hidegháború első éveiben alapították, hogy a keleti blokk országaiban és a Szovjetunióban élő hallgatókhoz is eljussanak független, közszolgálati tartalmak.

A Szabad Európa több mint 20 év szünet után 2020-ban indult újra Magyarországon, online újságként. Csák Gyula, a magyar kiadás vezetője akkor azt mondta a lapunknak, hogy „minden történet minden szereplőjét meg kell szólaltatnunk, és középen kell állnunk. Itt nincsen szó arról, hogy bármilyen amerikai külpolitikai célt kellene szolgálnunk”.

A BBC szerint ezzel egyidőben a kínai állami média üdvözölte, hogy Trump visszavonta a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió, az Amerika Hangja és a Szabad Ázsia Rádió támogatását. A kínai Global Times a VOA-t „hazugsággyárnak” titulálta, Hu Xijin, aki a Global Times korábbi főszerkesztője pedig „nagyszerű hír”-nek nevezte, hogy „megbénult az Amerika Hangja, ahogy a Szabad Ázsia Rádió is, ami ugyanolyan rosszindulatú volt Kínával szemben”.