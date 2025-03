Hétfőn több helyen havazott, kedd reggel pedig mindenhol fagyott

Országszerte mindenhol fagy volt, az Időkép azt írja, a fagyzugokban akár -10 fok is lehetett. Kedden délután 5-9 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hétfőn több helyen havazott is, de ha hinni lehet az előrejelzéseknek, szerdán már száraz idő lesz, sőt, a nap is sütni fog rendesen. Ennek ellenére hajnalban még aznap is -9, -1 fok várható, délután viszont 7 és 12 fok között alakulnak a maximumok. De a kemény fagyok még csütörtök reggel is itt lesznek velünk, miközben délután már majdnem pulcsis idő lesz