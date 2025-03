Izrael átfogó támadást indított a Gázai övezet ellen, több mint 200-an meghaltak

Átfogó légicsapásokat indított az izraeli hadsereg kedd hajnalban a Gázai övezet ellen. Izrael azt állítja, hogy a Hamász objektumait célozta. A gázai egészségügyi minisztérium szerint legalább 235 ember meghalt a légicsapásokban, közöttük gyerekek is.

Az izraeli támadás az első komolyabb hadművelet a január 19-én életbe lépett izraeli-gázai tűzszünet óta. A támadást Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter rendelte el. Közleményükben azt írták, azért volt szükség a csapásra, mert a Hamász többszöri kérésre sem engedte el az izraeli túszokat. Azt ígérték, Izrael fokozott erővel harcol a Hamász ellen a jövőben.

photo_camera Fotó: ALI JADALLAH/Anadolu via AFP

Karoline Leavitt, amerikai elnöki szóvivő azt mondta, hogy az izraeli vezetés egyeztetett az amerikai kormánnyal a csapás előtt. „Donald Trump egyértelművé tette, hogy mindenki megfizeti az árát, aki Izraelt vagy az Egyesült Államokat akarja terrorizálni.”

Egyelőre nem világos, hogy a támadás hivatalosan is véget vet-e a tűzszünetnek. A Hamász közleményében mindenesetre azt írta, hogy Izrael úgy döntött, eláll a megállapodástól, ezzel bizonytalanná téve a Gázában maradt izraeli túszok sorsát. A tűzszünet életbe lépése óta több kisebb csapást is végrehajtott Izrael, a mostani támadás azonban más nagyságrendű.

A tűzszünet utolsó, harmadik fázisa elvileg Gáza újjáépítéséről szólt volna, azonban a háborús felek nem jutottak el eddig a fázisig. Az amerikai, katari és egyiptomi közvetítők nem tudták érdemben közelíteni az eltérő álláspontokat. (via The New York Times)