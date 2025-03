Olyan heves támadást indított egy bíró ellen Trump, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének kellett őt helyretenni

Bár az alkotmánybírósági feladatokat is ellátó amerikai Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court of the United States) elnöke nagyon ritkán tesz nyilvános nyilatkozatot, Donald Trumpnak most sikerült ezt kiprovokálnia. John G. Robertsnek azért kellett kiadnia rendkívül szokatlan nyilatkozatot, hogy visszautasítsa Trump szövetségi igazságszolgáltatással szemben eszkalálódó retorikáját.

„Több mint két évszázada bebizonyosodott, hogy a felelősségre vonás nem megfelelő válasz a bírósági határozattal kapcsolatos nézeteltérésekre. Erre a célra létezik a szokásos fellebbezési eljárás” – fogalmazott Roberts a Legfelsőbb Bíróság által kiadott közleményében.

Roberts nyilatkozata nem említette Trump név szerint, de néhány órával azután jelent meg, hogy az elnök fokozta a szövetségi bírák elleni támadásait azzal, hogy egy közösségi médiás bejegyzésében „radikális baloldali őrültnek” nevezett egy bírót, James E. Boasberget, akiről úgy fogalmazott, hogy el kellene marasztalni. Trump a saját közösségi médiájában megjelent posztban egészen elképesztő szavakkal illette a bírót; a fordításban igyekezem az általa nagy betűvel írt részeket magyarul is nagy betűvel írni:

„Ezt a bírót, a radikális baloldali őrültet, bajkeverőt és agitátort, akit sajnos Barack Hussein Obama nevezett ki, nem választották meg elnöknek – nem nyerte meg a VÁLASZTÁST (sokkal!), nem nyerte meg MIND A HÉT CSATATÉRÁLLAMOT, nem NYERTE 2750-525 arányban a megyéket! NEM NYERT MEG SEMMIT! SOK OKBÓL NYERTEM MEG FÖLÉNYESEN A MANDÁTUMOT, DE AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS ELLENI KÜZDELEM LEHET E TÖRTÉNELMI GYŐZELEM ELSŐ SZÁMÚ OKA. Csak azt csinálom, amit a SZAVAZÓK akartak, hogy tegyek. Ezt a bírót, mint sok korrupt bírót, aki előtt kénytelen vagyok megjelenni, fel kell jelenteni! NEM AKARUNK AZ ORSZÁGUNKAT ÁRTÓ, ERŐSZAKOS ÉS ELVETEMÜLT BŰNÖZŐKET, KÖZTÜK TÉBOLYULT GYILKOSOKAT. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”

Boasberg azzal váltotta ki Trump dührohamát, hogy ideiglenesen blokkolta azt az elnöki rendeletet, amely több mint 200 migránst toloncolt ki Salvadorba. A bíró emellett utasította a kormányzati adminisztrációt, hogy délig szolgáltasson további információkat az ügyben annak kivizsgálásához, hogy a Fehér Ház megsértette-e a jogszabályokat.

A New York Times szerint az eset emlékeztetett egy 2018-asra, amikor Robertsnek szintén meg kellett védenie a szövetségi igazságszolgáltatás függetlenségét és integritását, miután Trump „Obama-bírónak” nevezett egy bírót, aki kormánya menekültügyi politikája ellen döntött. A CNN pedig a mostani eset kapcsán azt idézi fel, hogy Trump több szövetségese, köztük Elon Musk is, hetek óta bírák felelősségre vonását sürgette a Trump-kormányzat elleni ítéletek után.