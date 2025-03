Orbán poloskázása célt ért: a Magyar Nemzet már rovarként ábrázolja Magyar Pétert és a tiszásokat

Orbán Viktor a villámgyors Pride-betiltás ígérete után ismét nyomatékot adott a szándékának: nagy erővel nekimegy a kritikusainak. A március 15-i beszédében úgy fogalmazott:

„A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében, pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkra, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük. Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket… Rajtuk a skarlátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ismerünk benneteket. Hiába bújtatok új európai pártgúnyába. A gazdáitok ugyanazok. A terveitek ugyanazok. És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz. Legyőzünk bennetek újra. Újra és újra. Mert fényesebb a láncnál a kard.”

Miután óriási botrány lett – bírók, újságírók, civilek, pszichológusok és politikusok háborodtak fel –, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy Magyar Péterre vonatkozott a poloskázás.

Aztán sorra jelentkeztek a Fidesz hivatásos arcoskodói:

A párt kommunikációs igazgatója, a Magyar Péterre ráállított Menczer Tamás arról írt, hogy: „A poloska az a kártevő, aki lehallgatja a feleségét. Kicsi, nem csoda, hogy magadra ismertél! Ne bújj az emberek mögé!”

Az újabban szintén Magyar Pétert gúnyoló Kubatov Gábor Fidesz-alelnök is azt mondta: „Egy félreértést érdemes tisztázni: Petike és a kollégái teljesen fel vannak háborodva azon, hogy a miniszterelnök poloskának nevezte őket.”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a philosoraptorra írta rá, hogy: „Ha nem hallgatod le a feleséged, nem kezdenek csúfolni érte.”

Schmidt Mária szerint Orbán megjegyzése egy humoros utalás volt azokra, akik, mint Magyar Péter és barátnője, hivatásszerűen lehallgatják egymás családtagjait. „Ha erről eddig nem hallottak, ha ezt a humort nem sikerült kódolniuk, akkor kénytelen vagyok szellemi képességeik okán alkalmasságukat kétségbe vonni. De talán kézenfekvőbb az a megfejtés, hogy ezúton akarták kifejezésre juttatni a Tisza mozgalom iránti szimpátiájukat. Ami nettó politizálás” – üzente a bíráknak.

Még az érinthetetlen kormánypárti neonáci troll, Bede Zsolt is előkerült, hogy hangsúlyozza, ő nevezte el Magyar Pétert Poloska Petinek.

Később már a miniszterelnök úgy érezte, magyarázatot kell fűznie a beszédéhez: „Miért poloska? Mert lehallgatta a feleségét. Ha nem hallgatta volna le, nem hívnák így.” Pedig Orbán a szövegkörnyezet alapján egyértelműen nem (kizárólag) Magyar Péterről beszélt, a húsvéti nagytakarítással fenyegetett poloskák ugyanazok, akiknek már a februári évértékelőjében és a Kossuth Rádióban is beígért húsvétig tartó jogszabály-módosításokat.

A magyarázkodás, miszerint Magyar Péter magára ismert, azért is sántít, mert Magyar Péter éppen azt írta, hogy: „Hiába magyarázkodik most Orbán Viktor. Március 15-én a magyar nemzet többségét hasonlította eltaposandó rovarhoz.” Előtte azt mondta: „Mindig azt hiszem, hogy a miniszterelnök eléri a mélypontot, és most is azt hiszem, hogy ma sikerült neki elérni ezt a mélypontot.” Szerinte vannak olyan beszédek, amiket nem kell kommentálni, mert magukért beszélnek. „Így nem egy miniszterelnök nem beszél, hanem még egy átlagember se a kocsmában. És szerintem a magyar emberek többsége ezt így gondolja, úgyhogy Rogán Antal ezzel a beszéddel nagyon mellélőtt” – mondta.

Az ellenzékieket lesvábbogarazó Bencsik András harcos- és műsorvezetőtársa, Bayer Zsolt egyébként a Magyar Nemzetben azzal vette védelmébe a miniszterelnököt, hogy rendben van a poloskázás, ameddig ellenzékiek (ha jól értjük, névtelen kommentelők) is olyanokat merészelnek írni a kormányfőről, hogy „csúti cigány” meg „csüngőhasú disznó”.

A Magyar Nemzet – ami korábban pert vesztett, miután organizmusnak és biológiai fegyvernek nevezte Szabó Tímea országgyűlési képviselőt – most Magyar Pétert és a tiszásokat rovarként ábrázoló képeket közölt:

photo_camera Egy nemzeti rovarölő lefújja a Magyar Pétert ábrázoló bogarat. Forrás: Magyar Nemzet

photo_camera „Én is Magyar poloskairtó vagyok!” felirat mellett tapos el egy tiszást ábrázoló poloskát egy skinheadbakancs. Forrás: Magyar Nemzet

Sulyok Tamás államfő korábban a Telexnek azt írta: „Az államfő politikusi beszédeket nem kommentál, csak akkor, ha az a társadalmi béke megbontására, és a nemzet megosztására szólítja fel az embereket. Itt ilyen nem történt. Amennyiben figyelmesen meghallgatja a miniszterelnöki beszédet, akkor egyértelműen kiderül, hogy a jelzett részben nincs hasonlat, de még metafora sem.”

Orbán egyébként nem először él ilyen durva retorikai eszközzel, kilenc évvel ezelőtt a beszédében parazitákként hivatkozott az ellenzékiekre.

A miniszterelnök 2022-ben a tusványosi beszédében is váratlanul messzire ment: felszólalt a fajkeveredés ellen, ami miatt Orbán (akárcsak több minisztere) szintén magyarázkodhatott, az RMDSZ-t pedig kizárták a román kormánykoalícióból.