70-re gyorsíthatnak egyes helyeken a villamosok

A BKK kezdeményezésére bekerülhet az új KRESZ-be, hogy zárt pályán, biztonságos környezetben a mostani 50 helyett akár 70 kilométer/órás sebességgel is közlekedhetnek majd a villamosok, jelentette be a Facebookon Karácsony Gergely. (Zárt pályának az számít, ahol annak kialakítása miatt más jármű nem tud közlekedni, azaz megkülönböztetett jelzéssel közlekedő autó sem használhatja, ilyen pályaszakaszai vannak például az 1-es és 14-es villamosnak is.)

A főpolgármester posztja szerint Budapesten is több olyan villamospálya-szakasz van, ahol fel lehet gyorsítani a villamosok közlekedését. Ez lehetővé teheti, hogy csökkenjen az eljutási idő, így „a gyorsabb villamosok valódi alternatívái lehetnek az autózásnak”, írta Karácsony.

A villamosgyorsítás ötlete nem új. A fővárosi közgyűlés közlekedési és városfejlesztési szakbizottsága február végén fogadta el Vitézy Dávidnak javaslatát egy budapesti villamosgyorsítási program indításáról. Vitézy akkor arról írt, hogy bár Budapesté a világ legforgalmasabb villamoshálózata, „a hálózaton a keringési sebesség csak 13,89 km/h, ami jelentősen elmarad a legtöbb sikeres európai nagyváros” átlagától.

Abban a villamosgyorsítási javaslatcsomagban nyolc pont szerepelt, annak egyike volt a sebességhatár emelése, de szerepelt benne például a lámpaprogramok villamoshoz igazítása, amire korábban a nagykörúton volt már kísérlet.